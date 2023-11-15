Ексдержсекретар США увійде до керівництва "Київстару"

Колишній державний секретар США Майк Помпео увійде до ради директорів одного з найбільших операторів мобільного зв'язку України "Київстар". Про це 14 листопада повідомила компанія VEON, що володіє оператором.

У пресрелізі VEON ідеться, що Помпео обійматиме посаду незалежного невиконавчого директора як партнер консалтингової та інвестиційної фірми Impact Investments - "нещодавно створеної у США компанії, що займається стратегічними і фінансовими консультаціями й інвестиціями та прагне розвивати довгострокове партнерство з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах".

"Ці зміни в раді директорів "Київстару" відображають прихильність VEON Україні, а також відновленню та реконструкції країни", - йдеться в повідомленні. У ньому зазначається, що VEON запустила кампанію під назвою Invest in Ukraine NOW! ("Інвестуйте в Україну ЗАРАЗ!") і взяла на себе зобов'язання інвестувати в країну 600 мільйонів доларів за три роки.

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Помпео обіймав посаду держсекретаря у 2018-2021 роках, коли президентом США був Дональд Трамп. До цього він був директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США.

На посаді держсекретаря США Помпео відвідував Україну в 2020 році, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським. Уже після відставки, в квітні 2023 року, Помпео знову приїжджав до Києва та зустрічався з Зеленським.

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