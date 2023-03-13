Київ відкинув звинувачення Грузії у втручанні в її справи

Грузинська влада звинуватила Україну в підтримці протестів та втручанні у внутрішні справи. У Києві такі заяви назвали повторенням російської пропаганди та пошуком ворогів у неправильному місці.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало на звинувачення з боку прем'єр-міністра та керівництва парламенту Грузії у тому, що Україна нібито втручається у внутрішні справи Грузії.

"Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни", - написав речник українського МЗС Олег Ніколенко у понеділок, 13 березня, на Facebook. "Не там шукає ворога грузинська влада", - додав він.

Напередодні грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі розкритикував президента України Володимира Зеленського за підтримку протестів в Грузії. Він назвав втручанням у внутрішні справи коментарі про протести з боку українських політиків, яких обізвав "брудними невдахами". "Коли людина, яка перебуває в стані війни... реагує на деструктивні дії кількох тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована зробити щось і тут, змінити", - сказав Гарібашвілі в інтерв'ю грузинському телеканалу IMEDI, яке транслювалося в неділю, маючи на увазі Володимира Зеленського.

У МЗС України висловили переконання, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцну дружбу між українським і грузинським народами. "Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", - написав Ніколенко.

Масові антиурядові протести в Грузії

Після ухвалення парламентом Грузії в першому читанні законопроєкту про "іноземних агентів" 7 березня у країні спалахнули масові акції протесту. Силовики розганяли демонстрантів водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Понад сотню мітингарів затримали.

Критики проєкту переконані, що за аналогією з російським законодавством його можуть використовувати для придушення інакодумства. В Європейському Союзі заявили, що документ - несумісний з цінностями та стандартами Євросоюзу і суперечить меті Грузії щодо вступу в ЄС.

9 березня міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про звільнення всіх затриманих учасників протестів. Водночас там заявили, що за фактами "насильницьких подій" триває розслідування.

10 березня грузинський парламент офіційно відхилив закон про "іноагентів".