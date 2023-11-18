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Київ вдруге за місяць атакували "шахеди"

Віолетта Чайковська
18 листопада 2023 р.

Російські дрони подолали складний маршрут протяжністю майже 1000 кілометрів, щоб дістатися української столиці.

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Дрон Shahed-136
Дрон Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на суботу, 18 листопада, Росія вдруге за місяць намагалася атакувати Київ ударними дронами

За попередніми даними, війська РФ запустили безпілотники типу Shahed з південного напрямку. "Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 кілометрів. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні", - повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Сили та засоби ППО уразили на підступах до міста всі дрони - майже десяток.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань у Києві немає.

Нагадаємо, що "шахеди" також атакували столицю України в ніч на 11 листопада. Всі їх вдалося знищити на підступах до міста. У КМВА зауважували, що таким чином РФ може перевіряти систему ППО. Вранці того ж дня Росія вдарила по Києву балістичною ракетою.

Минулої ночі українська ППО збила 9 з 10 "шахедів" у межах чотирьох областей.

 

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?