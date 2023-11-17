9 з 10: ППО вночі збила російські дрони в чотирьох областях

Російські війська в ніч на п'ятницю, 17 листопада, атакували Україну ударними дронами.

"Уночі 17 листопада 2023 року противник атакував 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ). До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила дев'ять "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли, що станом на ранок повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

У Миколаївській ОВА зазначили, що в області вночі був збитий один дрон. Про будь-які наслідки не повідомляється.

Місцева влада Одещини та Житомирщини поки що не звітувала про те, як минула ніч у їхніх регіонах.

Куди влучив безпілотник, який не вдалося знищити - не відомо.

Нагадаємо, минулої ночі ППО збила 16 з 18 "шахедів".

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