Командувач ПС ЗСУ: По Києву вдарили "Іскандером" чи С-400

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що Росія вдарила по українській столиці балістичною ракетою. Водночас дві ракети впали у Київській області.

Зранку у суботу, 11 листопада, російські війська вдарили по Києву балістичною ракетою. Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. За його словами, наразі з'ясовується, була це ракета 'Іскандер-М' чи зенітна керована С-400. Олещук також подякував бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за "миттєву реакцію при захисті столиці".

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зауважив, що Росія поновила ракетні атаки по столиці України після "тривалої паузи в 52 дні". За його даними, українські сили ППО знищили ракету на підльоті до столиці. "За попередньою інформацією - руйнувань та постраждалих немає", - написав він.

На Київщині дві ракети влучили в поле

В одному з районів Київської області 11 листопада дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко у Telegram.

"За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств", - ідеться у дописі КОВА.

Як повідомлялось, вранці 11 листопада у Києві пролунали кілька потужних вибухів. Невдовзі у місті оголосили повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко написав пізніше у Telegram, що це була робота систем протиповітряної оборони.