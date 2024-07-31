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Київ уночі зазнав наймасованішого дронового удару за рік

Дар'я Нинько
31 липня 2024 р.

За попередніми даними КМВА, у повітряному просторі Києва та на підступах до нього було знищено понад три десятки безпілотників. Повітряна тривога тривала більше 7 годин і після невеликої паузи була оголошена повторно.

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Мобільна вогнева група під час відбиття російського удару, березень 2024 року
Мобільна вогнева група під час відбиття російського удару, березень 2024 року (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ у ніч на середу, 31 липня, атакували територію України ударними дронами. Основною ціллю цих ударів став Київ - в повітряному просторі міста та на підступах до нього сили протиповітряної оборони (ППО) знищили понад три десятки безпілотників, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

За даними КМВА, це був наймасованіший удар по Києву у 2024 році за кількістю застосованих БпЛА. Водночас, ця атака стала й однією з наймасованіших атак на Україну ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

"Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

За попередніми даними, у Києві минулося без постраждалих та руйнувань. Однак ця інформація, як і дані про точну кількість і типи дронів, уточнюється.

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Зазначимо, що на момент публікації новини у столиці триває повітряна тривога - вона була повторно оголошена після невеликої паузи. У командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляють, що у повітряному просторі все ще перебувають російські ударні дрони.

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