КонфліктиУкраїна"Мале ППО": як тренуються "мисливці за "шахедами"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Пшемиська15.11.202315 листопада 2023 р.Напередодні зими й загрози масованих російських обстрілів Україна нарощує кількість мобільних вогневих груп. Вони оснащені пікапами й вантажівками, на яких встановлені кулемети і гармати. DW спостерігала, наскільки ефективне таке "мале ППО". https://p.dw.com/p/4YpMbРеклама