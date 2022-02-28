"Мале ППО": як тренуються "мисливці за "шахедами"

Анна Пшемиська

15.11.2023 15 листопада 2023 р.

Напередодні зими й загрози масованих російських обстрілів Україна нарощує кількість мобільних вогневих груп. Вони оснащені пікапами й вантажівками, на яких встановлені кулемети і гармати. DW спостерігала, наскільки ефективне таке "мале ППО".