 Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2021

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Політика й суспільство

Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? "Європа у фокусі" (відео)

Якою канцлерку Меркель бачили фотографи. Хто претендує на роль нового канцлера ФРН. Що постраждалі від повеней хочуть від політиків. Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців.

Bundestagswahl 2021 3. TV-Triell Kandidaten

Шольц, Бербок і Лашет: хто стане наступником Анґели Меркель?

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - спецвипуск, присвячений виборам у Бундестаг:

0:35 Якою канцлерку Меркель бачили фотографи

5:50 Хто претендує на роль нового канцлера Німеччини

9:34 Що постраждалі від повеней чекають від політиків

13:54 Чому німецька молодь розчарована політиками

18:07 Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців

22:09 Що робить воскова фігура Меркель у незвичному місці


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