Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? "Європа у фокусі" (відео)

Якою канцлерку Меркель бачили фотографи. Хто претендує на роль нового канцлера ФРН. Що постраждалі від повеней хочуть від політиків. Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - спецвипуск, присвячений виборам у Бундестаг:
0:35 Якою канцлерку Меркель бачили фотографи
5:50 Хто претендує на роль нового канцлера Німеччини
9:34 Що постраждалі від повеней чекають від політиків
13:54 Чому німецька молодь розчарована політиками
18:07 Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців
22:09 Що робить воскова фігура Меркель у незвичному місці
Хвиля біженців з Афганістану в Німеччині. "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу. Єдиний італійський пляж, де дозволено купатися з собаками. Дивіться в актуальному випуску європейського тижневика DW "Європа у фокусі".
Біженці з Афганістану в Туреччині. У Парижі біженці живуть на вулиці. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.
Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.