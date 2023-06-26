Катастрофу батискафа "Титан" розслідує берегова охорона США

Берегова охорона США шукає уламки туристичної субмарини "Титан", яка здійснювала екскурсію до затонулого "Титаніка", а також допитує свідків підготовки до занурення.

Берегова охорона США проводить власне розслідування загибелі п'ятьох людей під час катастрофи туристичного батискафа "Титан", який занурювався з екскурсією до затонулого "Титаніка". Про це повідомив головний слідчий Джейсон Нойбауер на пресконференції в Бостоні в ніч на понеділок, 26 червня, за українським часом.

За його словами, зараз збирають докази - шукають нові уламки субмарини поруч із місцем її занурення в північно-західній Атлантиці. Крім того, слідчі допитують свідків у канадському порту Сент-Джонс, до якого повернулося судно Polar Prince, що доставило "Титан" до місця занурення.

Головне завдання розслідування - скласти список рекомендацій для запобігання подібних катастроф у майбутньому, повідомляє агенція Reuters. За необхідності берегова охорона США може рекомендувати правоохоронним органам розпочати кримінальне або адміністративне провадження, зауважує Associated Press. Зараз вона співпрацює з Агентством з безпеки на транспорті Канади, яке теж розслідує обставини трагедії.

"Титан" міг зруйнуватися внаслідок імплозії

Вранці 18 червня "Титан" почав занурення до "Титаніка" - відомого лайнера, що затонув у 1912 році. На борту підводного човна перебували п'ятеро людей: британський бізнесмен і засновник компанії Action Group Геміш Гардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином Сулеманом, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, та Стоктон Раш - генеральний директор компанії OceanGate, яка організувала занурення.

Зв'язок між "Титаном" і судном Polar Price перервався через 1 годину 45 хвилин після початку місії. Запас кисню в субмарині був розрахований максимум на 96 годин. 22 червня поруч із місцем занурення підводного апарата виявили уламки його зовнішньої обшивки. OceanGate та берегова охорона США визнали, що всі члени екіпажу "Титана" загинули.

За версією рятувальників, до руйнування могла призвести імплозія - вибух, спрямований всередину. Фахівці припускають, що обшивка "Титана" не витримала тиску води на глибині 3,8 кілометра - за пів кілометра від "Титаніка". Члени екіпажу загинули, ймовірно, миттєво.

Експерти неодноразово попереджали керівництво OceanGate, що "Титан" - небезпечний. Проте компанія ігнорувала їхні застереження. Раніше вона успішно доставила до "Титаніка" майже 60 приватних клієнтів і близько 20 вчених.

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