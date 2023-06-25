Катастрофа субмарини "Титан": Канада почала розслідування

Правоохоронці Канади розслідують обставини аварії батискафа "Титан", який занурювався до затонулого "Титаніка". Експерти вважають, що субмарина була зруйнована внаслідок вибуху, спрямованого всередину - через тиск води.

Правоохоронні органи Канади розпочали розслідування обставин загибелі п'яти осіб внаслідок катастрофи субмарини "Титан", що занурювалась до затонулого "Титаніка".

Представники Агентства з безпеки на транспорті Канади (TSB) піднялися 24 червня на борт судна Polar Price, яке доправило "Титан" до місця занурення в Атлантичному океані, та з якого з екіпажем підтримували зв'язок до моменту аварії. "Наше завдання - з'ясувати, що сталося і чому, а також зрозуміти, що необхідно змінити, щоби знизити ймовірність таких подій у майбутньому", - цитує AFP главу агентства Кеті Фокс.

Розслідування, за її словами, може тривати від півтора до двох років. Агентство не має права пред'являти обвинувачення, визначати адміністративну чи кримінальну відповідальність. Тим часом Королівська канадська кінна поліція з'ясовує, чи немає в ланцюжку обставин, що призвела до загибелі екіпажу "Титана", ознак кримінального злочину. Якщо такі ознаки виявлять, поліція розпочне повноцінне розслідування.

Оператора попереджали про проблеми "Титана"

"Титан" почав вранці 18 червня занурення до "Титаніка" - лайнера, що затонув у 1912 році. На борту батискафа перебували п'ятеро людей: британський бізнесмен і засновник компанії Action Group Геміш Гардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином Сулеманом, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, та Стоктон Раш - генеральний директор компанії OceanGate, яка організувала занурення. Запас кисню в підводному човні був розрахований максимум на 96 годин.

Зв'язок між "Титаном" і судном Polar Price перервався через 1 годину 45 хвилин після початку місії. Пошуки субмарини тривали чотири дні. Поруч із місцем занурення 22 червня виявили уламки зовнішньої обшивки зниклого підводного апарата. Того ж дня OceanGate визнала, що всі члени екіпажу "Титана" загинули. Це підтвердила і берегова охорона США, яка брала участь у рятувальній операції.

За версією рятувальників, до руйнування могла призвести імплозія - вибух, спрямований всередину. Фахівці припускають, що обшивка "Титана" не витримала тиску води на глибині 3,8 кілометра. Члени екіпажу загинули, ймовірно, миттєво.

Експерти неодноразово попереджали керівництво OceanGate, що "Титан" - небезпечний. Проте компанія ігнорувала попередження. Раніше OceanGate успішно доставила до "Титаніка" майже 60 приватних клієнтів і близько 20 вчених.

Читайте також: Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці