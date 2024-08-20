Каспаров запустив у ФРН масовану рекламу на підтримку Києва

Ексчемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров викупив у Bild полосу для заклику до канцлера ФРН Шольца надавати Києву військову допомогу.

На тлі повідомлень у Німеччині щодо обмеження військової допомоги Україні очолювана ексчемпіоном світу з шахів Гаррі Каспаровим американська "Ініціатива з оновлення демократії" (Renew Democracy Initiative, RDI) запустила кампанію "Німецька відповідальність".

У понеділок, 19 серпня, RDI дала рекламу на цілу полосу у найбільшій німецькій газеті Bild із закликом надати Києву "допомогу, яка йому справді потрібна".

Рекламне оголошення у таблоїді Bild оформлене як фото, що зображує жінку похилого віку на могилі. Навколо неї на цвинтарі - велика кількість українських прапорів. "Німеччина одного разу завела світ на край прірви. Канцлере Шольце, не дайте цьому повторитися. Надайте Україні ту військову допомогу, якої вона справді потребує", - ідеться у зверненні за підписом Гаррі Каспарова, який також відомий як російський опозиційний політик.

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Кампанія-заклик до Шольца щодо військової підтримки України

Одночасно Каспаров опублікував колонку в газеті Die Welt. "У XX столітті Німеччина завдала Європі безмежних страждань. У зв'язку з цією історією на Берлін покладена особлива відповідальність за те, щоб запобігти ще одній людській трагедії", - йдеться в публікації.

"Час настав: останні дії України в Курській області - з використанням німецької зброї - це значний, хоч і обмежений успіх, - пише далі Каспаров. - Більше того, вони показують, що українці можуть перемогти, але їм потрібна західна підтримка, щоб досягти фінішу".

Росію Володимира Путіна Гаррі Каспаров називає у своєму коментарі "найбільш відчутним проявом фашистської загрози в Європі з 1945 року"

Також Каспаров записав відеозвернення до Шольца в You-Tube та запустив петицію до канлера ФРН німецькою мовою.

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Нагадаємо, після завершення спортивної кар'єри у 2005 році Каспаров зайнявся у Росії політичною діяльністю. Він був одним із лідерів опозиційної коаліції "Інша Росія", входив до Координаційної ради російської опозиції під час масових антипутінських протестів 2011-2012 років. 2013 року Каспаров виїхав з РФ.