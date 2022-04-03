Канцлер Шольц оголосив підготовку нових санкції проти Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня, з 00.00 до 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 15.00 до 24.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Маріуполь - майже напевно ключова мета агресії Росії, оскільки його захоплення забезпечить сухопутний коридор до окупованого нею Криму, випливає із повідомлення міноборони Великобританії, опублікованого в Twitter. За даними британської військової розвідки, місто, як і раніше, зазнає "інтенсивних невибіркових" обстрілів, але Збройні сили України чинять опір, утримуючи контроль над центральними районами.

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Наслідком обстрілу російськими військовими Слобідського району Харкова стала загибель щонайменше семи людей, ще 34 особи, з яких троє діти, поранено, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. "Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться в повідомленні. Раніше місцева влада повідомляла про 23 постраждалих і неназвану кількість загиблих унаслідок обстрілу.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив підготовку нових санкції проти Росії. "Найближчими днями ми в колі союзників вживемо нових заходів", - заявив він, вказавши на свідчення масових убивств мирних жителів у Бучі після звільнення міста від російських підрозділів. Шольц попередив, що президент РФ Володимир Путін та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" скоєних злочинів. Крім того, Німеччина й надалі постачатиме Україні зброю, щоб та могла оборонятися від російських військ, що вдерлися на її територію.

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Голова Держагентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив, що російські солдати отримали річну дозу опромінення за добу перебування в Рудому лісі, розташованому біля Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС). Про це посадовець розповів на брифінгу в медіацентрі "Україна". Крамаренко зазначив, що російські солдати, які окупували зону відчуження, а зараз поїхали до Білорусі, могли отримати значні дози радіації та навіть становлять небезпеку для оточуючих.

За словами Крамаренка, основний шар радіонуклідів, що ліг на ґрунт після Чорнобильської катастрофи, за більш ніж 30 років спустився десь на 30-40 см під землю, при цьому окупанти рили окопи по всій території зони відчуження, а отже, порушили природний захисний шар, яким був ґрунт. "Окопувалися вони в різних місцях. Зокрема, в найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів - так званому Рудому лісі. В тій місцевості фон такий, що людина, яка не рухаючись, проведе там 24 години, отримає річну дозу опромінення. Якщо солдат ще й риє ґрунт, то опромінення збільшується в рази", - сказав Крамаренко, якого цитують "Українськi Новини".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "обурливі напади Росії" на цивільне населення в Ірпені та Бучі є "ще одним свідченням того, що Путін та його армія скоюють воєнні злочини в Україні".

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На Чернігівщині звільнили від російських окупантів три населених пункти, повідомило Оперативне командування "Північ". Це - Количівка, Ягідне, Іванівка. "Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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