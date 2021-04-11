Кандидата на посаду канцлера ФРН визначатиме Християнсько-демократичний союз

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) надав право членам Християнсько-демократичного союзу (ХДС) ухвалити рішення щодо єдиного кандидата від ХДС/ХСС на пост федерального канцлера Німеччини. Також Зедер закликав ХДС якомога швидше ухвалити це рішення. Відповідні заяви він зробив після засідання президії своєї партії у понеділок, 19 квітня.

"Ми як ХСС і я зокрема поставимося з повагою до будь-якого рішення", - сказав Зедер. При цьому він наголосив, що його підтримує значна частина фракції ХДС/ХСС, а також виборці, що випливає з опитувань громадської думки. Він закликав членів партнерської партії врахувати це.

У разі, якщо члени ХДС ухвалять рішення на користь свого голови Арміна Лашета (Armin Laschet), Зедер пообіцяв, що братиме участь у передвиборній кампанії ХДС/ХСС і підтримуватиме Лашета "без прихованої злоби".

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Між тим у Берліні ввечері 19 квітня в режимі онлайн розпочалось засідання президії ХДС. Чи відбудеться, а якщо так, то як і коли, відповідне голосування за кандидатуру на посаду канцлера, поки невідомо. За даними dpa, Лашет перед початком засідання пообіцяв, що рішення ухвалять якнайскорше і підтвердив свою говність до кандидування на посаду канцлера. "Йдеться про найкращі відповіді на нагальні питання майбутнього. І я готовий взяти на себе балотування", - цитує його dpa.

Нагадаємо, раніше очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того, як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем'єра, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії COVID-19.

Меркель відмовилася балотуватися ще в 2018 році

Чинна канцлерка Німеччини, колишня голова ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.

Її наступниця на посаді голови партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у лютому 2020 року повідомила, що відмовляється від посади голови ХДС і не висуватиметься кандидаткою у канцлери. З того часу керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення з'їзду з виборів голови партії, а в січні нинішнього року Армін Лашет здобув перемогу над своїми однопартійцями Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) і Норбертом Реттґеном (Norbert Röttgen).

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Рейтинг ХДС/ХСС в останні тижні знизився, у тому числі на тлі скандалу навколо закупівель медичних масок.

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