Канцлер ФРН оголосив початок роботи кліматичного клубу

Кліматичний клуб, заснований з ініціативи Німеччини у 2022 році, розпочав роботу, оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конференції Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату (СОР28) у Дубаї у п'ятницю, 1 грудня.

Клуб, до якого на тепер входять 36 держав, можна вважати "цілком функціонуючою" організацією, заявив канцлер. "Тепер ми можемо розпочати", - зазначив він.

"Як члени кліматичного клубу, ми виступаємо за спільну роботу з розробки правильних стратегій та стандартів для безвуглецевої промисловості", - звернувся Шольц до глав урядів країн, що входять до клубу.

Канцлер ФРН наголосив, що клуб має не замінювати наявні формати захисту клімату, а доповнювати їх. "Ми просто зміцнюємо співпрацю між країнами, які готові зробити ще один крок уперед", - пояснив Шольц.

На учасників цього об'єднання припадає понад половина світового внутрішнього валового продукту (ВВП), зазначає агенція AFP. Крім держав Європейського Союзу та країн Великої сімки (G7) ,до нього входять Єгипет, Індонезія, Казахстан, Кенія, Мозамбік, Україна, Чилі, Швейцарія та Південна Корея. З великих світових економік членами клубу не стали Бразилія, Китай, Індія та Росія.

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Мета - полегшити енергетичний перехід

Серед заявлених цілей кліматичного клубу - просування заходів щодо захисту клімату та скорочення викидів парникових газів, а також полегшення економічних наслідків енергетичного переходу, перелічує AFP.

Зокрема, клуб розраховує домогтися декарбонізації виробництва у галузях з високим рівнем викидів парникових газів, приміром, у виробництві сталі та цементу. Їм кліматичний клуб приділяє особливу увагу, наголосив канцлер ФРН. Його учасники хочуть виробляти сталь та цемент екологічнішими способами і не налаштовані відмовлятися від цих планів через зростання вартості виробництва, пояснює AFP.

На думку уряду ФРН, першими кроками має стати розробка єдиних глобальних стандартів для екологічно чистої сировини та продуктів, а також керівних принципів щодо екологічної реструктуризації промисловості. За словами Шольца, подібний перехід має відбуватися поступово шляхом обміну товарами, ноу-хау та технологіями. Декарбонізоване промислове виробництво має стати "бізнес-моделлю майбутнього", вважає канцлер.

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