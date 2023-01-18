Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator

200 Senator оцінюються в понад 90 мільйонів доларів і надані в рамках додаткових 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошеної владою Канади у листопаді 2022 року.
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Канада в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні 200 бронемашин Senator. Про це у середу, 18 січня, оголосила міністерка оборони країни Аніта Ананд, яка наразі перебуває з візитом у Києві.
Як повідомляється на сайті канадського уряду, новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місісозі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється більш ніж у 90 мільйонів доларів і надана в рамках додаткових 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у листопаді 2022 року.
"Під час сьогоднішнього продуктивного візиту до Києва я зустрілася з українськими урядовцями, зокрема з моїм другом і колегою, міністром Резніковим, щоб дізнатися про найнагальніші потреби України у сфері безпеки та підтвердити непохитну підтримку Канади. Сьогоднішня передача 200 броньованих машин демонструє нашу незмінну відданість безпеці українського народу", - цитує слова Ананд пресслужба уряду.
У повідомленні зазначається, що міністри оборони також обговорили свою майбутню участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, запланованому на п'ятницю, 20 січня 2023 року, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
Крім того, міністерка оборони Канади поінформувала Резнікова про перебіг операції UNIFIER - навчальної місії Канади для українського персоналу, яка наразі діє у Великобританії та Польщі. В операції UNIFIER наразі задіяні близько 230 військовослужбовців канадських ЗС.
Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та канадському народу за новий пакет військової допомоги. "У цей важкий для України день друзі продовжують нас підтримувати. Дякую прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та канадському народу за черговий пакет оборонної допомоги, оголошений сьогодні у Києві міністеркою оборони Анітою Ананд. 200 БТР Senator зараз потрібні українській армії як ніколи. Рухаємося разом до перемоги!", - написав він у Twitter.
Канада купить NASAMS для України
Канада передасть Україні систему протиповітряної оборони (ППО) NASAMS, яку закупить у США, повідомила 10 січня Аніта Ананд після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим. За її словами, в умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти та критично важливу інфраструктуру від атак безпілотників, ракет та літаків.