Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator

200 Senator оцінюються в понад 90 мільйонів доларів і надані в рамках додаткових 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошеної владою Канади у листопаді 2022 року.

Канада в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні 200 бронемашин Senator. Про це у середу, 18 січня, оголосила міністерка оборони країни Аніта Ананд, яка наразі перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляється на сайті канадського уряду, новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місісозі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється більш ніж у 90 мільйонів доларів і надана в рамках додаткових 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у листопаді 2022 року.

"Під час сьогоднішнього продуктивного візиту до Києва я зустрілася з українськими урядовцями, зокрема з моїм другом і колегою, міністром Резніковим, щоб дізнатися про найнагальніші потреби України у сфері безпеки та підтвердити непохитну підтримку Канади. Сьогоднішня передача 200 броньованих машин демонструє нашу незмінну відданість безпеці українського народу", - цитує слова Ананд пресслужба уряду.

У повідомленні зазначається, що міністри оборони також обговорили свою майбутню участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, запланованому на п'ятницю, 20 січня 2023 року, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Крім того, міністерка оборони Канади поінформувала Резнікова про перебіг операції UNIFIER - навчальної місії Канади для українського персоналу, яка наразі діє у Великобританії та Польщі. В операції UNIFIER наразі задіяні близько 230 військовослужбовців канадських ЗС.

Читайте також: Німеччина може дати Україні до 15 відремонтованих танків Leopard у 2023 - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та канадському народу за новий пакет військової допомоги. "У цей важкий для України день друзі продовжують нас підтримувати. Дякую прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та канадському народу за черговий пакет оборонної допомоги, оголошений сьогодні у Києві міністеркою оборони Анітою Ананд. 200 БТР Senator зараз потрібні українській армії як ніколи. Рухаємося разом до перемоги!", - написав він у Twitter.





Канада купить NASAMS для України

Канада передасть Україні систему протиповітряної оборони (ППО) NASAMS, яку закупить у США, повідомила 10 січня Аніта Ананд після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим. За її словами, в умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти та критично важливу інфраструктуру від атак безпілотників, ракет та літаків.

Наразі на озброєнні Збройних сил України перебувають дві системи NASAMS, надані США.