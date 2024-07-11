Канада анонсувала ще $367 млн військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував виділення додаткового пакета військової підтримки Україні вартістю 500 мільйонів канадських доларів (близько 367 мільйонів доларів США). Про це він заявив під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба Офісу президента у четвер, 11 липня.

"Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою", - наводяться у повідомленні слова Зеленського.

Також Зеленський і Трюдо обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій для українських пілотів, й сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах. Також лідери обговорили можливість проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого "саміту миру", повідомили в ОП.

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Крім цього, Джастін Трюдо та український президент засудили ракетну удар, якого війська РФ завдали по Україні 8 липня, а прем'єр Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок удару по київській дитячій лікарні "Охматдит".

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Зеленський про другий день саміту НАТО

Як повідомив Зеленський в дописі в соцмережі Х, під час другого дня саміту НАТО він провів численні зустрічі, "спрямовані на зміцнення України й усієї євроатлантичної спільноти". Так, він вперше особисто зустрівся з новими прем'єр-міністрами Великобританії та Нідерландів Кіром Стармером та Діком Схоофом, президентом Словаччини Петером Пеллегріні, а також провір переговори з президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), з двопартійною делегацією Сенату США та спікером і членами Палати представників Конгресу США.

"У цей час безпрецедентних викликів для безпеки євроатлантичної спільноти, коли Європа стикається з найбільшим вторгненням з часів Другої світової війни, необхідні сильні й сміливі рішення. Я глибоко вдячний нашим партнерам, які це розуміють і готові до спільних дій. Дякую всім нашим союзникам за непохитну підтримку й ухвалення важливих рішень, які наближають Україну до зміцнення безпеки для нашого народу", - зазначив Зеленський.