Каховське водосховище обміліло на 70 відсотків - міндовкілля

Із Каховськомго водосховища втрачено 70 відсотків води. Її рівень в ньому станом на 11 червня становив 9,35 метра, повідомили в міндовкілля.

Після руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС) із Каховського водосховища втрачено 70 відсотків води - це 13,95 кубічного кілометра. Такі дані станом на ранок неділі, 11 червня, оприлюднило міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"З водосховища втрачено 70 відсотків або 13,95 кубічного кілометра води. Рівень води у водосховищів районі Нікополя становить 9,35 метра", - йдеться у повідомленні.

Також продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" - на понад сім метрів.

Водночас, рівень води на затопленій Херсонщині знижується. Станом на вечір 11 червня затоплена внаслідок руйнування Каховської ГЕС площа скоротилася вдвічі і становить 77 квадратних кілометрів. Середній рівень води становить 3,93 метра і продовжує знижуватися, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зниження солоності Чорного моря

Також державні служби здійснюють відбір проб води у місцях, де це можливо зробити. За даними міндовкілля, у дніпровській воді та воді річки Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій. Втім, як уточнила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, спостерігається швидке опріснення Інгульця.

Також було зафіксовано зниження солоності морської води в Одесі. За результатами лабораторних досліджень було встановлено, що у Новій Дофінівці солоність була нижче норми в 2,7 разу, на пляжі Ланжерон і в районі Великого фонтану - в 2,9 разу.

Нагадаємо, за оцінками українського уряду, сума збитків довкіллю через знищення Каховської ГЕС становить понад 55 мільярдів гривень. Зокрема, під загрозою зникнення 30 відсотків природно-заповідного фонду Херсонщини та величезних масивів сільськогосподарських земель.