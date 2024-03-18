Ізраїль почав операцію навколо найбільшої лікарні в Газі

ЦАХАЛ заявив про операцію навколо найбільшої у Секторі Гази лікарні Аль-Шіфа. У листопаді минулого року ізраїльська армія вже проводила операцію на території цього лікарняного комплексу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в понеділок, 18 березня, розпочала операцію навколо лікарні Аль-Шіфа, яка є найбільшою на території Сектора Гази.

"Війська ЦАХАЛу зараз проводять точкову операцію в районі лікарні Аль-Шіфа. Операція ґрунтується на інформації розвідки, яка свідчить про використання лікарні високопоставленими терористами (палестинського ісламістського угруповання - Ред.) ХАМАСу для проведення та сприяння терористичній діяльності", - йдеться у заяві ізраїльських військових, оприлюдненій, зокрема, у Telegram.

Представники ізраїльської армії наголосили, що "пацієнти та медичний персонал не зобов’язані евакуйовуватися". Водночас, очевидці події у Газі повідомили агенції AFP, що бачили, як танки оточили лікарню.

У міністерстві охорони здоров'я Гази, підконтрольному ХАМАСу, заявляють, що десятки тисяч палестинців, які були переміщені через війну, шукали притулку в лікарняному комплексі. Ізраїль неодноразово звинувачував ХАМАС у тому, що керування військовими операціями здійснюється з лікарень та інших медичних центрів, але угруповання це заперечує.

Читайте також: Нетаньяху виключив припинення вогню найближчим часом

У листопаді минулого року ізраїльські військові вже проводили операцію на території лікарняного комплексу Аль-Шіфа, після чого заявили, що знайшли там заховану зброю та іншу військову техніку. Також військові Ізраїля стверджували, що знайшли 55-метровий тунель у підвалі лікарні, в якому нібито утримували заручників. Представники ХАМАСу ці твердження спростовували.

Читайте також: Ізраїль показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Шольц застеріг Ізраїль від наступу на Рафах

Нагадаємо, що після того, як бойовики ХАМАСу здійснили напад на Ізраїль, той оголосив угрупованню, визнаному терористичним в США та ЄС, війну. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію.

Станом на сьогодні єдиним міським центром у Газі, куди ще не увійшли ізраїльські сухопутні війська, залишається Рафах. Однак, влада Ізраїлю повідомила, що триває підготовка до наземної операції й там.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який відвідав Ізраїль напередодні, 17 березня, заявив журналістам, що у разі такого наступу буде "велика кількість жертв", і це "дуже ускладнить будь-який мирний розвиток у регіоні".

Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв, що мирні жителі з Рафаху зможуть залишити місто до того, як ізраїльські війська увійдуть туди. Днями офіс Нетаньяху заявив, що він схвалив план операції в Рафаху, а також "евакуації населення".

На такі заяви Шольц поставив питання: "Куди їм подітися?", маючи на увазі цивільне населення.

Своєю чергою, Сполучені Штати Америки заявили, що їм потрібен "чіткий та здійсненний план", який би гарантував, що цивільне населення Гази буде "захищене від небезпеки".

Читайте також: Палестинці у Рафаху: куди тікати далі

