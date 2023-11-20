Ізраїль показав тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Ізраїльські військові опублікували відео прольоту дрона 55-метровим тунелем ХАМАСу під найбільшою в Газі лікарнею. Тим часом у Секторі Гази нарахували вже 13 тисяч жертв бойових дій.

Армія оборони Ізраїлю (IDF) повідомила, що виявила під лікарнею Аль-Шіфа тунель, який використовували бойовики радикального ісламістського угрупування ХАМАС, що визнано терористичним у Ізраїлі, США, ЄС, Німеччині та низці інших країн, для ведення бойових дій. Відео зсередини тунелю, зняте за допомогою дрону, опубліковане у неділю, 19 листопада.

Ізраїльські військові стверджують, що тунель залягає на глибині 10 метрів під лікарняним комплексом, а його довжина становить 55 метрів. Вхід до нього був обладнаний різними захисними системами, а впирається він у броньовані двері з бійницею для ведення обстрілів.

"Протягом кількох тижнів ми розповідали світові про цинічне використання ХАМАСом мешканців Гази та пацієнтів лікарні Аль-Шіфа як живого щита. Ось ще доказ", - заявили в пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні лікарень для прикриття

16 листопада ізраїльські військові розповіли, що під час обшуків території лікарняного комплексу Аль-Шіфа виявили вхід у тунель, командний пункт ХАМАС та зброю. За словами речника ізраїльських військових Даніеля Хагарі, подібні тунелі ізраїльські вояки виявляли й під іншими лікарнями Сектора Гази.

"Лікарня Аль-Шіфа, лікарня Ар-Рантісі, лікарня Аль-Кудс та інші лікарні - скрізь ми знаходимо сліди діяльності ХАМАС над землею та під землею. Це не випадковість, це система роботи ХАМАС", - заявив Хагарі. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю також опублікувала фотографії арсеналу, виявленого всередині клініки, який, як стверджується, належав ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про штурм лікарні Аль-Шіфа 15 листопада, назвавши його "точною та цілеспрямованою операцією". Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, говорячи про операцію, зазначив, що США довіряють розвідданим про використання клініки бойовиками ХАМАС. За словами Кірбі, палестинські радикали розмістили у лікарні "командний центр і, можливо, склад".

ХАМАС каже про більш ніж 13 тисяч жертв у Секторі Гази

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу скоїли масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію.

За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули щонайменше 13 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.