ISW: Війська РФ користуються нестачею систем ППО у України

На думку аналітиків ISW, Україна змушена обирати між прикриттям великих міст та лінії фронту. Водночас війська РФ використовують цей дефіцит, завдаючи ударів і по енергосистемі, і по позиціях ЗСУ.

Росія, імовірно, використовує дефіцит систем протиповітряної оборони в України, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу та стримати її оборонно-промисловий потенціал. Водночас російські сухопутні війська користуються своєю спроможністю і завдавати авіаударів по позиціях ЗСУ на передовій, щоб досягати повільних, але сталих успіхів. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 квітня.

Аналітики вказують на активізації закликів Києва до союзників посилити протиповітряну оборону як великих міст, так і прифронтових територій. "Російські удари змусили Україну ухвалити важкі рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів у тилу та активних територій на лінії фронту", - вважають аналітики.

На їхню думку, обмежене і незлагоджене прикриття протиповітряної оборони вздовж лінії фронту, ймовірно, сприяло посиленню ударів керованими та некерованими плануючими бомбами з боку військ РФ. Цю тактику Росія застосувала під час захоплення Авдіївки на Донеччині в лютому 2024 і, схоже, знову використовує її під час наступальних операцій під Часовим Яром, вказують в ISW.

Зазначимо, що українські високопосадовці регулярно повторюють заклики до партнерів посприяти посиленню спроможностей ППО України. Після чергового масованого удару РФ по українських енергооб'єктах 11 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Україна - єдина країна у світі, яка потерпає від балістичних атак, і конче потребує додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема, Patriot,

"Я впевнений, що якби ті, від кого це залежить, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б ухвалені швидко. І я готовий поїхати разом з ними", - написав він у соціальній мережі Х.

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