Іспанський парламент легалізував активну евтаназію

Парламент Іспанії остаточно ухвалив закон, що легалізує активну евтаназію. Під час проведеного в четвер, 18 березня, голосування 202 депутати підтримали внесений лівим урядом країни законопроєкт. Проти проголосував 141 депутат - члени консервативної Народної партії (PP) і правої популістської партії Vox, а також двох дрібніших партій. Два члени парламенту утрималися під час голосування, повідомляє агенція новин dpa.

Нижня палата парламенту Іспанії вже схвалила цей законопроєкт в грудні минулого року. Утім, члени верхньої палати - Сенату - внесли деякі поправки до документа, які й були проголосовані 18 березня.

Міністерка охорони здоров'я Кароліна Даріас підкреслила, що мета полягає в тому, аби "уникнути страждань" за допомогою збалансованого закону, що передбачає всі гарантії, повідомляє газета La Vanguardia. Тим часом партія Vox оголосила, що вона звернеться через цей закон до Конституційного суду Іспанії.

Ці зміни до законодавства Іспанії допускають активну евтаназію лікарями для повнолітніх пацієнтів, які є невиліковно хворими. У законі згадуються непряма евтаназія у вигляді асистованого самогубства, а також активна евтаназія у вигляді умисного спричинення смерті. Загалом для останнього передбачена складна процедура за участю різних лікарів, адвокатів і комісій, де хворий мусить у цілому чотири рази заявити про те, що він не хоче більше жити.

Якщо людина, яка бажає померти, вже не є цілком при здоровому глузді, то тоді можуть врахувати заздалегідь написану цієї особою заяву про те, що він або вона бажає отримати евтаназію в разі невиліковної хвороби і нестерпних страждань. Лікарі та медсестри мають право не брати участь в евтаназії, якщо це суперечить їхньому сумлінню, йдеться в документі.

Таким чином, Іспанія стала п'ятою країною в світі, де ухвалили закон про евтаназію - раніше це зробили в Нідерландах, Бельгії, Люксембургу і Канаді, пише видання El País. У Португалії парламент нині вносить поправки в аналогічний закон, оскільки Конституційний суд оголосив деякі його частини неконституційними.

Під час асистованого суїциду пацієнт сам приймає препарати для скорочення свого життя, а лікар йому у цьому лише допомагає. Під час евтаназії смертельний препарат в організм хворого вводить безпосередньо лікар.