 Конституційний суд Португалії відхилив закон про евтаназію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Конституційний суд Португалії відхилив закон про евтаназію

На думку суду, правила асистованого суїциду для важкохворих людей не були сформульовані "з необхідною суворістю".

Суд у Португалії скасував право на евтаназію для важкохворих

Суд у Португалії скасував право на евтаназію для важкохворих

Конституційний суд Португалії у понеділок, 15 березня, відхилив закон, який дозволяє евтаназію в країні. Згідно з цим законом, невиліковно хворі пацієнти віком старше 18 років мали б отримати право просити асистований суїцид у разі, якщо вони страждають від "тривалого нестерпного" болю.

Однак Конституційний суд вирішив, що такі ситуації не були сформульовані "з необхідною суворістю". На думку більшості суддів, законодавці не достатньо чітко визначили обставини, за яких стає можливою евтаназія. За визнання закону неконституційним проголосувало 7 з 12 суддів, інформує AP. З проханням оцінити ухвалений парламентом закон до конституційного суду звернувся президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза.

Читайте також: Коментар: Людина має право на евтаназію

Парламент Португалії ухвалив цей закон 29 січня. Його дія розповсюджувалась лише на громадян країни, а також тих, хто має посвідку на постійне проживання. Таким чином парламент хотів запобігти напливу іноземців, котрі цілеспрямовано їхатимуть до Португалії з метою піти з життя за допомогою медиків.

Раніше можливість супроводу в добровільному рішенні піти з життя легалізували такі країни-члени ЄС як Бельгія, Нідерланди, Австрія, Іспанія й Люксембург. Крім того, торік Конституційний суд Німеччини так само вирішив, що людина має право на смерть за допомогою евтаназії.

Дивитись відео 04:54

Евтаназія для неповнолітніх

Також за темою

Haende alte Frau Symbolfoto

Португальський парламент легалізував евтаназію 29.01.2021

Португальський парламент проголосував за легалізацію практики надання асистованого суїциду важкохворим людям. Утім, закон для набуття чинності ще має підписати президент країни.

Symbolbild | Sterbehilfe

Парламент Іспанії схвалив евтаназію та асистований суїцид 17.12.2020

Евтаназію або суїцид за допомогою інших осіб іспанський парламент дозволив здійснювати людям з виснажливими хворобами, які викликають "нестерпні страждання". Цей дозвіл ще має схвалити сенат країни.

Haende alte Frau Symbolfoto

В Австрії дозволили допомагати важкохворим піти з життя 11.12.2020

Асистований суїцид відтепер буде дозволений в Австрії, постановив Конституційний суд країни.

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Чи варто довіряти вакцині від коронавірусу AstraZeneca

Вакцина, розроблена AstraZeneca, поки єдина, що використовують в Україні. Втім, низка країн призупинила її застосування.  

Академік Черський має до вересня добудувати другу нитку Північного потоку

Засекречений "Академік Черський"

Інформацію про судно, яке добудовуватиме "Північний потік-2", старанно приховують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  