Конституційний суд Португалії відхилив закон про евтаназію

Конституційний суд Португалії у понеділок, 15 березня, відхилив закон, який дозволяє евтаназію в країні. Згідно з цим законом, невиліковно хворі пацієнти віком старше 18 років мали б отримати право просити асистований суїцид у разі, якщо вони страждають від "тривалого нестерпного" болю.

Однак Конституційний суд вирішив, що такі ситуації не були сформульовані "з необхідною суворістю". На думку більшості суддів, законодавці не достатньо чітко визначили обставини, за яких стає можливою евтаназія. За визнання закону неконституційним проголосувало 7 з 12 суддів, інформує AP. З проханням оцінити ухвалений парламентом закон до конституційного суду звернувся президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза.

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Парламент Португалії ухвалив цей закон 29 січня. Його дія розповсюджувалась лише на громадян країни, а також тих, хто має посвідку на постійне проживання. Таким чином парламент хотів запобігти напливу іноземців, котрі цілеспрямовано їхатимуть до Португалії з метою піти з життя за допомогою медиків.

Раніше можливість супроводу в добровільному рішенні піти з життя легалізували такі країни-члени ЄС як Бельгія, Нідерланди, Австрія, Іспанія й Люксембург. Крім того, торік Конституційний суд Німеччини так само вирішив, що людина має право на смерть за допомогою евтаназії.