Іран закупить у Росії винищувачі Су-35

За даними агенції ІРНА, РФ готова поставити Тегерану винищувачі Су-35, що стало можливим після закінчення терміну збройного ембарго ООН проти Ірану.

Представництво Ірану в ООН повідомило про укладення угоди щодо закупівлі російських винищувачів Су-35. Угода була підписана після того, як закінчилася дія збройного ембарго ООН, що забороняє купівлю Іраном звичайних озброєнь, повідомила іранська державна агенція ІРНА у п'ятницю, 10 березня.

У повідомленні представництва йдеться, що Росія виявила готовність до продажу, і літаки Су-35 "технічно схвалені Іраном". Водночас, в повідомленні не вказується, коли і скільки літаків отримає Іран.

Іран має застарілий парк винищувачів, в основному він складається з радянських машин МіГ і Су, а також кількох китайських і старих американських літаків, отриманих країною ще до Ісламської революції 1979 року. Закупівля запасних частин для них також була ускладнена через санкції.

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В Ізраїлі повідомляли про постачання 24 винищувачів Су-35 Ірану

Ізраїльський телеканал i24news у грудні 2022 року з посиланням на джерела у розвідці, які відстежують військові угоди між Москвою та Тегераном, пповідомляв, що РФ найближчим часом поставить Ірану ескадрилью винищувачів. Ймовірно, йшлося про 24 винищувачі Су-35, які спочатку призначалися Єгипту, повідомляв телеканал. За даними розвідки, іранські пілоти вже тренувалися на цих літаках. Крім того, Тегеран мав отримати від Москви системи протиповітряної оборони, зазначав канал. За його даними, Іран, своєю чергою, мав направити Росії ще одну партію із 300 дронів-камікадзе Shahed-136 на додаток до вже поставлених 1700 безпілотників.

У жовтні 2020 року МЗС Ірану заявило про закінчення терміну дії обмежень на торгівлю зброєю, встановлених ООН. Тепер Тегеран може купувати озброєння та профільне обладнання без юридичних обмежень, "керуючись своїми оборонними потребами", зазначили у Тегерані. Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який влітку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Велика Британія, передбачав виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та Євросоюзом, зокрема покрокове скасування збройного ембарго.

Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватись умов ядерної угоди після того, як Вашингтон вийшов із СВПД в односторонньому порядку в травні 2018 року і став посилювати санкції щодо Тегерана. Інші учасники угоди, зокрема ФРН, Франція та Велика Британія, виступали за її збереження. Рада Безпеки ООН у серпні 2020 року відхилила резолюцію Сполучених Штатів щодо продовження збройного ембарго щодо Ірану, оскільки більшість членів Ради безпеки під час голосування утрималися.

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