 Строк збройного ембарго ООН проти Ірану добіг кінця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

Строк збройного ембарго ООН проти Ірану добіг кінця

Попри спротив США, збройне ембарго ООН проти Ірану втрачає чинність. В Тегерані вже заявили про готовність співпрацювати з Москвою у військово-технічній сфері.

Іранські ракети на виставці збройної техніки у Тегерані у 2019 році

Іранські ракети на виставці збройної техніки у Тегерані у 2019 році

Строк ембарго ООН на постачання Ірану звичайних озброєнь у неділю, 18 жовтня, добіг кінця. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що завершення ембарго допоможе забезпечити безпеку і мир у регіоні.

"Сьогоднішня нормалізація співробітництва Ірану з рештою світу у сфері оборони - це перемога для принципу мультилатералізму, миру та безпеки в нашому регіоні", - написав Заріф у Twitter. Він також назвав завершення дії ембарго  історичною подією для світової спільноти, яка сталася попри зусилля США.

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Сполучені Штати погрожують санкціями

У 2015 році Іран і шість країн - Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція - досягли згоди стосовно Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. В обмін на зняття санкцій Тегеран брав на себе зобов'язання обмежити свою діяльність у атомній сфері. СВПД була схвалена резолюцією Ради Безпеки ООН, яка передбачала зокрема закінчення дії збройного ембарго 18 жовтня 2020 року.

Однак вже у 2018 році США вийшли з цієї угоди та вимагали від Ради Безпеки ООН подовжити ембарго на невизначений термін. Утім, 15 серпня цього року голосування за американський проєкт резолюції завершилося безуспішно. А 21 вересня у Білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, який дозволить запроваджувати санкції проти тих держав, які постачатимуть, продаватимуть чи транспортуватимуть зброю для Ірану. У заяві Трампа зазначалося, що ці заходи фактично замінять собою режим ембарго ООН на постачання озброєнь Тегерану.

Іран хоче військового співробітництва з Росією

Раніше посол Ірану в Москві Казем Джалалі заявив, що Іран буде готовий співпрацювати з зацікавленими країнами в питанні закупівель необхідної зброї і обладнання. Він також зазначив, що у Москви і Тегерана вже є спільні плани в сфері військово-технічного співробітництва після закінчення терміну дії збройного ембарго ООН.

Про готовність розширити співпрацю з Тегераном після завершення обмежень ООН рік тому на авіавиставці в Дубаї говорив і директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугай. Росія й до цього постачала Ірану зброю, яка не підпадала під обмеження Ради Безпеки ООН, зокрема системи протиповітряної оборони С-300.

Міністерство закордонних справ Ірану в заяві з нагоди зверешення дії ембарго наголосило, що придбання зброї масового знищення, а також посилене скуповування звичайних озброєнь не присутні в оборонній доктрині Тегерана, повідомляє інформагентство AFP.  

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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