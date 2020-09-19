Строк збройного ембарго ООН проти Ірану добіг кінця

Строк ембарго ООН на постачання Ірану звичайних озброєнь у неділю, 18 жовтня, добіг кінця. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що завершення ембарго допоможе забезпечити безпеку і мир у регіоні.

"Сьогоднішня нормалізація співробітництва Ірану з рештою світу у сфері оборони - це перемога для принципу мультилатералізму, миру та безпеки в нашому регіоні", - написав Заріф у Twitter. Він також назвав завершення дії ембарго історичною подією для світової спільноти, яка сталася попри зусилля США.

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Сполучені Штати погрожують санкціями

У 2015 році Іран і шість країн - Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція - досягли згоди стосовно Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. В обмін на зняття санкцій Тегеран брав на себе зобов'язання обмежити свою діяльність у атомній сфері. СВПД була схвалена резолюцією Ради Безпеки ООН, яка передбачала зокрема закінчення дії збройного ембарго 18 жовтня 2020 року.

Однак вже у 2018 році США вийшли з цієї угоди та вимагали від Ради Безпеки ООН подовжити ембарго на невизначений термін. Утім, 15 серпня цього року голосування за американський проєкт резолюції завершилося безуспішно. А 21 вересня у Білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, який дозволить запроваджувати санкції проти тих держав, які постачатимуть, продаватимуть чи транспортуватимуть зброю для Ірану. У заяві Трампа зазначалося, що ці заходи фактично замінять собою режим ембарго ООН на постачання озброєнь Тегерану.

Іран хоче військового співробітництва з Росією

Раніше посол Ірану в Москві Казем Джалалі заявив, що Іран буде готовий співпрацювати з зацікавленими країнами в питанні закупівель необхідної зброї і обладнання. Він також зазначив, що у Москви і Тегерана вже є спільні плани в сфері військово-технічного співробітництва після закінчення терміну дії збройного ембарго ООН.

Про готовність розширити співпрацю з Тегераном після завершення обмежень ООН рік тому на авіавиставці в Дубаї говорив і директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугай. Росія й до цього постачала Ірану зброю, яка не підпадала під обмеження Ради Безпеки ООН, зокрема системи протиповітряної оборони С-300.

Міністерство закордонних справ Ірану в заяві з нагоди зверешення дії ембарго наголосило, що придбання зброї масового знищення, а також посилене скуповування звичайних озброєнь не присутні в оборонній доктрині Тегерана, повідомляє інформагентство AFP.