Лондон: РФ хоче передати Ірану військові компоненти за дрони
Аліна Коломієць
1 год. тому
Передачею Ірану сучасних військових компонентів РФ підірве як близькосхідну, так і міжнародну безпеку, вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
https://p.dw.com/p/4LFRv
Реклама
Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти в обмін на сотні безпілотників, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. "Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок, 20 грудня, слова якого наводить агенція Reuters.
"В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - заявив міністр. Подробиць щодо типу військових компонентів він не надав.
РФ отримала від Ірану 250 "Шахедів"
Напередодні президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів північноєвропейських держав заявив, що в ніч 19 грудня Росія атакувала Україну іранськими дронами з нової партії, яку отримала від Ірану. "250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.
У вівторок, 20 грудня, його заяву повторив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, додавши, що РФ почала випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131. "Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат на брифінгу. За його словами, з 7 грудня протиповітряна оборона збила 67 безпілотників цього типу.
У серпні цього року Росія отримала від Ірану значну партію безпілотників, котрі згодом отримали російську назву "Герань". Практично одразу росіяни стали активно застосовувати ці безпілотники-камікадзе для інтенсивних атак по військовій та цивільній інфраструктурі України.