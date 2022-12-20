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Пуск іранських дронів під час навчань (ілюстративне фото)
Пуск іранських дронів під час навчань (ілюстративне фото)Фото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO
ПолітикаВеликобританія

Лондон: РФ хоче передати Ірану військові компоненти за дрони

Аліна Коломієць
1 год. тому

Передачею Ірану сучасних військових компонентів РФ підірве як близькосхідну, так і міжнародну безпеку, вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

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Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти в обмін на сотні безпілотників, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. "Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок, 20 грудня, слова якого наводить агенція Reuters.

"В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - заявив міністр. Подробиць щодо типу військових компонентів він не надав.

РФ отримала від Ірану 250 "Шахедів"

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів північноєвропейських держав заявив, що в ніч 19 грудня Росія атакувала Україну іранськими дронами з нової партії, яку отримала від Ірану. "250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

У вівторок, 20 грудня, його заяву повторив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, додавши, що РФ почала випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131. "Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат на брифінгу. За його словами, з 7 грудня протиповітряна оборона збила 67 безпілотників цього типу.

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Як кажуть дипломати в ООН, Кремль дедалі активніше звертається за допомогою до Ірану, щоб покрити гострий брак власних ракет і безпілотників. Москва замовила кілька сотень балістичних іранських ракет і сотні дронів, заявили вони агенції dpa.

У серпні цього року Росія отримала від Ірану значну партію безпілотників, котрі згодом отримали російську назву "Герань". Практично одразу росіяни стали активно застосовувати ці безпілотники-камікадзе для інтенсивних атак по військовій та цивільній інфраструктурі України.

Також американське видання WP повідомляло з посиланням на західні спецслужби про домовленості між Тегераном і Москвою щодо передачі росіянам технологій з виготовлення іранських дронів.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що іранське керівництво запросило в Росії допомогу для придушення хвилі кривавих протестів у Ірані, що не вщухають з вересня.

ЗСУ проти дронів-камікадзе в Миколаєві

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