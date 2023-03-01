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Інфляція у ФРН незмінна другий місяць поспіль
Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Інфляція у ФРН незмінна другий місяць поспіль

Валерій Сааков | Віталій Кропман
2 год. тому

У Німеччині в лютому найбільше у річному вимірі подорожчали харчові продукти та енергоносії. Водночас показник інфляції дорівнював січневому - 8,7 відсотка.

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Споживчі ціни в Німеччині в лютому зросли на 8,7 відсотка порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Про це в середу, 1 березня, повідомило Федеральне статистичне відомство, з посиланням на власні попередні оцінки. Таким чином, темпи інфляції в Німеччині загальмувалися - у січні вона вже сягала 8,7 відсотка, констатує агентство AFP. Утім, економісти, опитані інформагенцією Reuters, прогнозували зниження інфляції до 8,5 відсотка.

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Найбільше протягом лютого подорожчали харчові продукти - за попередніми підрахунками ціни на харчі зросли на 21,8 відсотка. Тут зростання було дещо вищим за рівень попередніх місяців. Зростання цін на енергоносії в річному обчисленні теж було істотним і становило 19,1 відсотка. У відомстві вбачають у цьому сегменті "невеличке послаблення", адже у січні зростання цін на енергоносії в річному обчисленні становило 23,1 відсотка. Послуги подорожчали в середньому на 4,7 відсотка порівняно з лютим 2022 року. Із січня по лютий ціни в середньому зросли на 0,8 відсотка.

Очікування щодо зниження темпів інфляції

Тож тепер експерти очікують зміни на краще не пізніше наступного місяця. "Оскільки стрімке зростання цін на енергоносії та харчові продукти після початку війни в Україні наприкінці лютого 2022 року припинить оцінюватися в річному обчисленні, починаючи з березня, рівень інфляції загалом має помітно знизитися", - вважає Гольґер Шмідінґ (Holger Schmieding), головний економіст фінустанови Berenberg Bank.

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Опитування мюнхенського інституту Ifo також вказує на сповільнення інфляції. Згідно з його результатами, значно менше німецьких компаній хочуть підвищити свої ціни в найближчі три місяці. Барометр цінових очікувань в економіці загалом упав до 29,1 пункту в лютому після 35,2 пункту в січні. Це п'яте зниження поспіль. "Компанії вже переклали значну частину витрат, що зросли, на своїх клієнтів, і водночас попит слабшає майже в усіх секторах економіки", - сказав глава економічного відділу Ifo Тімо Волльмерсгойзер (Timo Wollmershäuser).

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