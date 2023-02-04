Інфляція в Європі: Nestle знову підвищить ціни на продукцію

До жовтня минулого року ціни на продукти компанії зросли в середньому на 7,5 відсотка. Однак гендиректор Nestle наголошує, що навіть це не покрило понесені витрати.

Швейцарська компанія Nestle, один із найбільших виробників харчової продукції в світі, планує знову підвищити ціни на свої товари через зростання собівартості виробництва та інфляцію, повідомив генеральний директор компанії Ульф Марк Шнайдер газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у суботу, 4 лютого, пише dpa

"Ми ще не повністю покрили понесені додаткові витрати", - наголосив гендиректор, зауваживши, що подальше зростання цін залежатиме від того, наскільки збільшаться витрати на робочу силу та електроенергію.

Він зазначив: навіть якщо інфляція у поточному році буде не такою високою, як 2022-му, Nestle "все одно має надолужити згаяне протягом року", повідомляє AFP. Інфляція у Швейцарії досягла рекордного рівня у 7,9 відсотка за підсумками року.

Читайте також: інфляціяІнфляція у ФРН в 2022 році сягнула 7,9 відсотка і побила 70-річний "рекорд"

Шнайдер також відкинув звинувачення в тому, що компанія використовує ситуацію, щоб збільшити свою маржу і зменшує розміри упаковки продуктів, щоб приховати підвищення цін. "Я не хочу, щоб мене звинуватили в обмані", - зауважив він.

Читайте також: 2023 рік буде складнішим для світової економіки, ніж 2022 - голова МВФ

За перші три квартали минулого року оборот Nestle у всьому світі склав 69,1 мільярда швейцарських франків (близько 75 мільярдів доларів). Продажі компанії зросли на 8,5 відсотка частково через зростання цін. При цьому станом на жовтень Nestle підвищила ціни на свої продукти в середньому на 7,5 відсотка, зазначає dpa.

Читайте також: "Зелений тиждень" у Берліні: як війна в Україні підігріває ціни на продукти