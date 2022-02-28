Голова Єврокомісії: після перемоги разом відбудуємо Україну

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 10 квітня (час київський):

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Голова Єврокомісії обіцяє Україні прискорений розгляд заявки на вступ до ЄС. "Ми щосили підтримуємо Україну на шляху до Європейського Союзу", - заявила Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) ввечері у суботу, 9 квітня в інтерв'ю програмі Tagesthemen на першому телеканалі суспільного мовлення Німеччини ARD. Заявку на вступ Київ подав невдовзі після початку російського вторгнення наприкінці лютого. Рада ЄС звернулася до Єврокомісії з проханням проаналізувати заявку і висловити свою позицію. "Ми працюємо щосили", - сказала фон дер Ляєн. За її словами, за звичайних обставин розгляд заявки триває роками. "У даному випадку ми працюємо над тим, щоби дати відповідь протягом наступних тижнів", - зазначила голова Єврокомісії.

Коментуючи свій візит до України у п'ятницю, 8 квітня, Урсула фон дер Ляєн висловила свій шок від побаченого у Бучі під Києвом, де під час російської окупації загинули сотні цивільних. Водночас європейська чиновниця побачила в Україні неймовірну мужність і волю України до спротиву. "Це лише додатково спонукає нас до того, щоби ми підтримали Україну у її боротьбі", - зазначила фон дер Ляєн. Голова Єврокомісії висловила переконання, що після перемоги Україна і ЄС мають разом відбудовувати країну і реформувати її.

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У Любеку поліція перервала автопробіг, розпочатий під гаслом "Разом проти ненависті" (Gemeinsam gegen Hass), через те, що його учасники висловлювали публічне схвалення агресії Росії в Україні та використовували прапори із забороненою символікою, повідомила поліція федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у ніч на 10 квітня. Акція зібрала близько 150 осіб та 60 автомобілів. Проти чотирьох учасників порушено справи за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів.

++03:36++

Припинення постачання російського газу матиме катастрофічні наслідки для промисловості та для населення Німеччини, заявив віце-президент Об'єднання хімічної промисловості Німеччини (VCI) Вернер Бауман (Werner Baumann) в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag. За його словами, якщо газовий імпорт з РФ зазнає бойкоту, Німеччині загрожуватиме "хвиля безробіття, подібного до якого ми не бачили вже багато років".

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Україна купуватиме німецькі бронетранспортери Marder. До кінця року німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Києву 35 машин, повідомляє Reuters з посиланням на Bild am Sonntag. Нині ця списана техніка, яка донедавна була на службі у Бендесверу, перебуває на капітальному ремонті і модернізації. Український уряд і Rheinmetall не коментують цю інформацію, пише Reuters. Раніше Україна закликала німецький уряд надати бронемашини Marder, які перебувають на службі у Бундесвері. Таким чином, техніка швидше опинилася би у розпорядженні України. Однак міністерство оборони Німеччини заявило, що бронемашини наразі потрібні Бундесверу. Посол України у Німеччині Андрій Мельник днями закликав Німеччину розпочати поставки бронемашин з одного екземпляра на тиждень. "Нам потрібна важка зброя. Бронемашина Marder - можливий варіант", - сказав Мельник виданню The Pioneer.