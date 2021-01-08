Голова Тернопільської ОДА стверджує, що вдруге інфікувався коронавірусом

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш повідомив у неділю, 10 січня, що вдруге інфікувався коронавірусом.

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"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумнівів, що інфікуватися можна повторно", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Труш нагадав, що попереднього разу "хворобу переніс важко". "З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно", - наголосив Труш.

Голова ОДА звернувся із закликом відповідально віднестися до карантинних обмежень. "Для їх введення є вагомі підстави, а саме - високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - переконаний Труш.

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При цьому глава ОДА зазначив, що уряд намагався вжити "максимально лояльних і збалансованих" заходів. "Вони значно м'якші, ніж в інших європейських країнах, тому сподіваюся на ваше відповідальне ставлення", - написав він.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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