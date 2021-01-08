 Голова Тернопільської ОДА стверджує, що вдруге інфікувався коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Голова Тернопільської ОДА стверджує, що вдруге інфікувався коронавірусом

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш закликав відповідально поставитися до карантинних обмежень через високий ризик зростання захворюваності коронавірусом.

Тести на коронавірус

Тести на коронавірус

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш повідомив у неділю, 10 січня, що вдруге інфікувався коронавірусом.

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"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумнівів, що інфікуватися можна повторно", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Труш нагадав, що попереднього разу "хворобу переніс важко". "З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно", - наголосив Труш.

Голова ОДА звернувся із закликом відповідально віднестися до карантинних обмежень. "Для їх введення є вагомі підстави, а саме - високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - переконаний Труш.

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При цьому глава ОДА зазначив, що уряд намагався вжити "максимально лояльних і збалансованих" заходів. "Вони значно м'якші, ніж в інших європейських країнах, тому сподіваюся на ваше відповідальне ставлення", - написав він.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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