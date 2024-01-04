"Хочу жить": понад 220 військових РФ здалися в полон

На гарячу лінію ГУР "Хочу жить" надійшло понад 26 тисяч звернень, сайт відвідали 46 мільйонів разів з Росії. Щотижня за програмою Україні здаються троє російських солдатів.

Через програму "Хочу жить" в полон здалися понад 220 російських військових. Про це повідомив речник проєкту Віталій Матвієнко виданню Financial Times (FT).

Як ідеться в статті FT , оприлюдненій в четвер, 4 січня, на розгляді перебуває ще понад тисяча справ.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України відкрило гарячу лінію "Хочу жить" у вересні 2022 року - за три дні до мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді на додаток до близько 190 тисяч солдатів, задіяних у вторгненні, Росія мобілізувала ще близько 300 тисяч.

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Щотижня - близько трьох звернень

Менш ніж через місяць після запуску проєкту на гарячу лінію надійшло перше звернення. Відтоді щотижня близько трьох російських солдатів здаються в полон і потрапляють під варту в Україні як військовополонені.

Наразі на гарячу лінію надійшло понад 26 тисяч дзвінків телефоном або через чатбот у месенджері Telegram. Вебсайт hochuzhit.com відвідали понад 48 мільйонів разів, з яких - 46 мільйонів разів з території Росії. У РФ сайт заблокували за кілька днів після запуску, але доступ до нього можливий за допомогою сервісів, які приховують інтернет-адресу користувача.

Гаряча лінія пережила кілька сплесків звернень: перший - у листопаді 2022 року, коли українські військові звільнили Херсон, другий - навесні 2023 року, коли Україна готувалася до нового контрнаступу.

ГУР розглядає російських солдатів як "валюту", за яку можна викупити українських військовополонених. Перед звільненням їм дають візитівки "Хочу жить", щоб вони передавали їх чоловікам, яких можуть мобілізувати в Росії. За словами Матвієнка, "попередня капітуляція" дозволяє прискорити процес подачі документів, що в свою чергу скорочує час, який доведеться провести на полі бою до здачі в полон.

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Притулок тим, хто боїться вертатися в РФ

До цілодобової роботи на лінії "Хочу жить" залучені 10 операторів, які працюють в секретному місці у Києві. Команда складається з військових психологів та аналітиків, яких спеціально навчили спілкуватися з російськими солдатами. У розмові з ними часто доводиться розвінчувати міфи російської пропаганди та переконувати, що їхні права, забезпечені Женевськими конвенціями, будуть гарантовані.

В Україні їм надається медична допомога, триразове гаряче харчування, дозволяється спілкування з рідними та ймовірність обміну на українських військовополонених і повернення додому, в Росію. Тим, хто боїться за своє життя в разі повернення до РФ, пропонують можливість попросити притулку в Україні.

Так сталося з російським пілотом вертольота Мі-8 Максимом Кузьміновим, який перегнав його в Україну та отримав пів мільйона доларів винагороди (вартість гелікоптера - 16 мільйонів доларів. - Ред.). Зараз він живе з сім'єю в секретному місці в Україні та закликає росіян наслідувати його приклад, кажучи: "Ви не пошкодуєте".

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