У РФ заявили про викриття контрабанди авіадеталей для ЗСУ

Російська ФСБ нібито припинила діяльність групи, яка постачала до Західної Європи, також для потреб ЗСУ вузли та агрегати бойових літаків.

Російська Федеральна служба безпеки заявила у четвер, 7 вересня про викриття контрабанди авіаційних компонентів для українських військових літаків та вертольотів. Як повідомляє російська державна агенція "ТАСС" з посиланням на ФСБ , припинена діяльність "групи, яка вивозила за кордон компоненти для бойових літаків та вертольотів, у тому числі для потреб Збройних сил України". "Контрабандні поставки" комплектуючих та запасних частин для військової авіатехніки нібито здійснювалися до країн Західної Європи.

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ФСБ зазначає, що до групи входили уродженці України та одної з республік Центральної Азії. Вони на постійній основі скупляли в Росії та ремонтували "вузли та агрегати бойових літаків та вертольотів з метою експорту в інтересах іноземних замовників, у тому числі для потреб ЗСУ". У затриманих вилучили понад 100 виробів для авіатехніки бойового застосування. В рамках порушеної кримінальної справи. За контрабанду військової техніки порушили кримінальну справу, її учасники взяті судом під варту.

Спецоперація "Синиця": російський Мі-8 перегнали в Україну

4 вересня Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило про успішну шестимісячну спецоперацію "Синиця", в результаті якої 9 серпня був захоплений гелікоптер Мі-8 Збройних сил РФ. За даними ГУР, гелікоптер "перегнав" на Харківщину 28-річний російський пілот Максим Кузьмінов, який пішов на співпрацю з українською розвідкою. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в результаті цієї операції вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію противника.