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У РФ заявили про викриття контрабанди авіадеталей для ЗСУ

Ольга Журавльова
7 вересня 2023 р.

Російська ФСБ нібито припинила діяльність групи, яка постачала до Західної Європи, також для потреб ЗСУ вузли та агрегати бойових літаків.

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Російські винищувачі МіГ-29
Російські винищувачі МіГ-29Фото: DIMITAR DILKOFF/POOL/AFP via Getty Images

Російська Федеральна служба безпеки заявила у четвер, 7 вересня про викриття контрабанди авіаційних компонентів для українських військових  літаків  та вертольотів. Як повідомляє російська державна агенція "ТАСС" з посиланням на  ФСБ , припинена діяльність "групи, яка вивозила за кордон компоненти для бойових літаків та вертольотів, у тому числі для потреб Збройних сил України". "Контрабандні поставки" комплектуючих та запасних частин для військової авіатехніки нібито здійснювалися до країн Західної Європи.

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ФСБ зазначає, що до групи входили уродженці України та одної з республік Центральної Азії. Вони на постійній основі скупляли в Росії та ремонтували "вузли та агрегати бойових літаків та вертольотів з метою експорту в інтересах іноземних замовників, у тому числі для потреб ЗСУ". У затриманих вилучили понад 100 виробів для авіатехніки бойового застосування. В рамках порушеної кримінальної справи. За контрабанду військової техніки порушили кримінальну справу, її учасники взяті судом під варту.

Спецоперація "Синиця": російський Мі-8 перегнали в Україну

4 вересня Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило про успішну шестимісячну спецоперацію "Синиця", в результаті якої 9 серпня був захоплений гелікоптер Мі-8 Збройних сил РФ. За даними ГУР,  гелікоптер "перегнав" на Харківщину 28-річний російський пілот Максим Кузьмінов, який пішов на співпрацю з українською розвідкою. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в результаті цієї операції вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію противника.

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

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