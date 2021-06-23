 Глава МЗС Німеччини застеріг від економічної ізоляції Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

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Глава МЗС Німеччини застеріг від економічної ізоляції Москви

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас застеріг від переривання економічних відносин із Росією. Його польський колега Збігнєв Рау нагадав, що Варшава від початку була проти газопроводу "Північний потік-2".

Гайко Маас (ліворуч) та Збігнєв Рау під час зустрічі у Варшаві

Гайко Маас (ліворуч) та Збігнєв Рау під час зустрічі у Варшаві

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Польщі в четвер, 1 липня, застеріг від переривання економічних відносин із Росією. Якщо одночасно ізолювати Китай, то це зблизить Пекін і Москву та створить найбільший у світі економічний простір, заявив Маас після переговорів із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Однією з тем переговорів був газопровід "Північний потік-2".

Переривання економічних відносин із Росією - "не тільки неправильно, а й небезпечно, у тому числі для наших безпекових інтересів у Європі, тому ми не вважаємо це правильною стратегією", - цитує Мааса інформагенція dpa.

Польща - проти "Північного потоку-2"

Глава МЗС Польщі наголосив, що Варшава не підтримує будівництво "Північного потоку-2". "Ми проти цього проєкту і були проти від самого початку", - нагадав Рау. Варшава вважає, що добудова газопроводу загрожуватиме безпеці в регіоні, а в випадку України створить "безпековий вакуум".

Рау додав, що Польща дбає про диверсифікацію джерел постачання газу. На думку польського міністра, купівля газу в різних країнах, а не тільки в Росії, може бути вирішенням проблеми і для України.

Маас відповів, що Німеччина подбала про те, аби Україна залишалася транзитером для постачання російського газу. "Так само важливо подбати про те, щоб джерело доходів України (...) збереглося", - пояснив він. Глава німецького МЗС додав, що Берлін веде переговори про це не лише зі США, а й із Україною.

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Польща, Латвія, Литва, Естонія та Україна - найактивніші противники "Північного потоку-2". Проти добудови газопроводу також виступають США, зокрема накладають санкції на судна і компанії, які беруть участь у проєкті. Однак наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). У Вашингтоні це пояснили національними інтересами США.

Після того Вашингтон і Берлін почали обговорювати, як зменшити геополітичні вигоди Москви і наслідки для України, якщо газопровід запрацює.

Москва на початку червня заявляла, що планує постачати газ до Європи транзитом через територію України і після 2024 року.  Договір на транзит російського газу через Україну чинний до 2024 року.

Газопровід "Північний потік-2" пролягає дном Балтійського моря. Він має доставляти газ із Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку. За даними Nord Stream 2 AG, на кінець березня укладено 95 відсотків газопровідної магістралі, тоді залишалося прокласти лише 93 кілометри труб в данських водах і 28 кілометрів - у німецьких.

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