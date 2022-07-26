Глава МЗС Німеччини розкритикувала Лаврова за озвучені ним цілі РФ у війні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звинуватила російську владу в спробі повністю підпорядкувати собі Україну.

"Ніхто тепер не може стверджувати, що Росія виступає за щось інше, крім повного підпорядкування України та її народу", - сказала вона у вівторок, 26 липня, на зустрічі з чеським колегою Яном Липавським у Празі.

За її словами, зроблені раніше міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заяви, про те, що Росія "допоможе українському народу" позбутися "абсолютно антинародного та антиісторичного режиму", "вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги російської влади до демократичного вибору України".

Раніше Лавров під час зустрічі в Каїрі з постійними представниками Ліги арабських держав 24 липня заявив, що РФ нібито "шкода український народ", який заслуговує "набагато кращого".

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ФРН і Чехія обговорили кругові постачання озброєнь Києву

На порядку денному переговорів Бербок та Липавського у Празі. зокрема, була проблема так званих кругових постачань німецьких озброєнь для України. Кругові постачання зброї - це передача східноєвропейським партнерам по Організації Північноатлантичного договору (НАТО) західних озброєнь в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії.

За словами Бербок, процес раніше запущений із Прагою, "добре просувається" вперед. За словами міністерки, Чехія вже здійснила постачання в Україну. Зараз розробляється контракт "поповнення постачань з німецького боку за допомогою промисловості". Як заявила міністерка, в нинішній ситуації необхідне озброєння не можна просто зняти "з полиці".

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Прямі поставки танків із ФРН в Україну не плануються

Водночас пряма передача танків з Німеччини в Україну не планується, наголосила глава зовнішньополітичного відомства ФРН. "Ми знаємо, що у нас у запасі недостатньо матеріалів, щоби постачати їх безпосередньо", - сказала Бербок.

За її словами, основна цінність схеми кругових поставок полягає в її оперативності. "Ми також маємо переконатися, що й інші обміни спрацюють", - додала вона. Аналогічний обмін технікою має відбуватися з іншими партнерами Берліна, наприклад, із Польщею. Щодо цих кругових постачань Бербок раніше висловлювалася менш оптимістично.

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