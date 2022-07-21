Глава МЗС ФРН відповіла Лаврову на "розширення географії війни"

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про "географічне розширення завдань війни в Україні" - це "лише нова пропаганда російської сторони", заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю DW у середу, 20 липня. "Росія щоразу використовує нові аргументи. Зараз вони (росіяни. - Ред.) стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (України Заходом. - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - нагадала Бербок.

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Міністерка закордонних справ ФРН зазначила, що Захід не лише підтримує Україну, висловлюючи солідарність із цією країною, а й продовжує надавати їй військову допомогу. Це об'єднані зусилля всіх держав-членів НАТО, наголосила Анналена Бербок. Глава МЗС ФРН висловила сподівання, що Німеччина та Нідерланди поставлять Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та інше озброєння, а також системи протиракетної оборони до кінця нинішнього літа.

Китай - "системний суперник"

Говорячи про стратегію, що розробляється урядом ФРН щодо Китаю, Анналена Бербок зазначила, що Берлін "дуже уважно" вивчає свою залежність від країни, яку він тепер розглядає як "системного суперника".

"Оскільки це системний суперник, ми повинні ясно дати зрозуміти, що ніхто не може шантажувати нас, як це сталося у випадку нашої залежності від Росії. І це - основа нашої нової стратегії щодо Китаю: працювати разом там, де ми можемо працювати разом, але мати суверенну європейську стратегію незалежності в галузі критичної інфраструктури, насамперед, відповідно до нашої зовнішньої політики", - зазначила міністерка закордонних справ Німеччини.

Як повідомлялось, напередодні Сергій Лавров заявив про розширення географії війни в Україні. "Наразі географія інша. Це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває", - сказав Лавров. Водночас він пригрозив, що "географічні завдання" війни в Україні розширяться, якщо Захід постачатиме Києву далекобійну зброю.

Нагадаємо, наприкінці червня уряд ФРН оприлюднив список поставленої Україні зброї. З нього випливає, що з кінця березня Німеччина передала Києву переважно міни, підривники та ручні гранати. У червні Україна також отримала від ФРН сім протитанкових гаубиць, які спочатку їх обіцяли поставити на початку травня.

Перші 15 зенітних самохідних установок Gepard, обіцяних Києву ще на початку квітня, там мають отримати наприкінці липня, решту - до кінця серпня. На початку червня також повідомлялося, що Німеччина готова поставити Україні чотири реактивні системи залпового вогню Mars II. Пізніше міністерство оборони ФРН уточнило, що може надати лише три такі системи.