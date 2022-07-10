Берлін закликає світ до відмови від ядерної зброї

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до світу без ядерної зброї. Свій наполегливий заклик очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН озвучила в неділю, 10 липня, під час відвідин міста Нагасакі, зруйнованого 1945 року внаслідок американського ядерного бомбардування. Це бомбардування стало застереженням щодо необхідності працювати над створенням світу без ядерної зброї, "навіть якщо ми ще дуже далекі від цього", сказала Бербок на початку дводенного візиту до Японії, що є частиною її першого офіційного візиту до низки азійських країн.

Німеччина має працювати у напрямку "світу без ядерної зброї" на тлі того, що останнім часом спостерігається не скорочення, а збільшення арсеналів ядерної зброї, сказала політикиня, яку цитує інформагенція dpa. Берлін і надалі підтримуватиме ядерне роззброєння, "навіть якщо глобальна ситуація зараз зовсім інша", сказала німецька урядовиця, недвозначно посилаючись на війну в Україні.

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За її словами, Берлін виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї, а також продовжить роботу в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Договір про заборону ядерної зброї

Договір про заборону ядерної зброї, ухвалений 7 липня 2017 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку та відкритий для підписання у вересні того ж року, передбачає заборону на розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування та використання ядерної зброї.

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22 січня 2021 року, через 90 днів після ратифікації цього документа 50 державами, він набув чинності. До нього вже приєдналися 65 держав, проте в списку немає жодної з країн так званого "ядерного клубу", до якого належать США, Китай, Росія, Великобританія, Франція, Індія, Пакистан, Північна Корея. До цього переліку також зараховують Ізраїль, утім, офіційно Тель-Авів ні підтверджує, ні спростовує інформацію.

Німеччина власної ядерної зброї не має, але на її території, за оцінкою експертів, розміщені близько 20 ядерних бомб США. Дислокація у ФРН цих ядерних боєзарядів зумовлена пунктами договору НАТО. Нещодавно в уряді ФРН заявили, що не збираються приєднуватися до цього договору, оскільки такий крок несумісний з зобов'язаннями Німеччини, що випливають з її членства у Альянсі.