Глава МЗС ФРН відвідала лінію розмежування на Донбасі

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 8 лютого, у другий день свого візиту до України відвідала лінію розмежування між українською армією та проросійськими сепаратистами на Донбасі.

У захисній касці та бронежилеті глава МЗС ФРН близько 40 хвилин перебувала на лінії фронту та у розмові з одним із командирів Збройних сил України отримала докладну інформацію про поточну військову ситуацію на Донбасі. Перед поїздкою до зони бойових дій очільниця МЗС ФРН заявила, що хоче побачити на власні очі ситуацію в зоні бойових дій та поспілкуватися з місцевим населенням.

Після візиту на передову у неї запланована зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), серед завдань якої, зокрема, контроль за збереженням режиму припинення вогню. Потім глава німецького зовнішньополітичного відомства має намір зустрітися з представниками неурядових організацій.

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Бербок: Ми підтримуємо Україну

В понеділок у Києві Бербок провела зустріч з представниками українського уряду, під час якої в черговий раз заявила про підтримку України Німеччиною. "Ми підтримуємо Україну", - сказала вона під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Звертаючись до журналістів напередодні візиту до Києва, вона наголосила, що була вражена розсудливістю людей, які живуть у кризовому регіоні України. Саме тому вона має намір відвідати прифронтову лінію. "Я вислухаю місцевих жителів та з перших вуст дізнаюся про їхній досвід, нарікання та проблеми", - підкреслила міністерка.

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Російські війська біля українського кордону

Розміщення російських військ біля українського кордону

З другої половини 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму і до українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснивши це проведенням військових навчань.

Кремль плани вторгнення в Україну заперечує та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону й погрожують жорсткими санкціями.