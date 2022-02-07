Глава МЗС ФРН вважає нелегким пошук мирного рішення навколо України

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Вирушаючи у другу поїздку в Україну, Анналена Бербок погрожує Росії жорсткими заходами у разі подальшої агресії. Вона має намір поспілкуватися з жителями прифронтової смуги на Донбасі.
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підкреслила важливість продовжувати пошук дипломатичного розв'язання ситуації навколо України, але назвала це непростим завданням. Про це вона заявила у понеділок, 7 лютого, перед від'їздом до України з дводенним візитом.
"Я знову максимально чітко поясню нашу позицію: як партнери України в ЄС, НАТО та G7 ми без жодних застережень виступаємо за територіальну цілісність країни та на боці народу України", - сказала Бербок. "На будь-яку подальшу агресію Росії щодо України ми спільно дамо відповідь жорсткими та дуже конкретними заходами", - запевнила Бербок, не уточнивши, чи ці кроки у відповідь включатимуть відмову Німеччини від газопроводу "Північний потік-2".
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За словами німецької міністерки, здійснюючи вже другу поїздку в Україну менш ніж за місяць, вона продовжує "те, чим займається дипломатія: зусиллями щодо мирного розв'язання небезпечних конфліктів", проте спостерігаючи за тим, як останніми тижнями розвивається ситуація між Україною та Росією, "можна було зрозуміти, що це не так просто".
"Водночас, спостерігаючи за розміщенням російських військ у прикордонній з Україною зоні, військовими маневрами та іншими загрозливими жестами та провокаціями, ми всі усвідомлюємо, що поставлено на карту: на карту поставлено не що інше, як мир у Європі", - наголосила глава МЗС Німеччини.
Бербок висловила захоплення розсудливістю, з якою люди в Україні діють у вибухонебезпечній ситуації: "Вони живуть у постійному страху ескалації, намагаючись пережити ще одну зиму у тяжкій гуманітарній ситуації, не вбачаючи перспектив - і все це у центрі Європи".
Глава МЗС ФРН повідомила, що вона не обмежиться переговорами в Києві, а відправиться на лінію розмежування на сході України між урядовими військами і сепаратистами, яких підтримує Росія, де має намір вислухати місцевих жителів і "з перших вуст дізнатися про їх досвід, враження та проблеми".
У Києві Бербок відвідає меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років, а також військовий шпиталь у Києві, фінансову підтримку якому надає Німеччина, зазначає агентство dpa.