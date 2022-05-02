Глава МЗС ФРН: Росія ніколи більше не повинна мати можливості вести війну

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила ввечері в неділю, 1 травня, в ефірі телеканалу ARD про те, що санкції Заходу має бути спрямовано на ослаблення економіки Росії, щоб вона не змогла розпочати нову війну. "Звичайно, я хочу, щоб Росія ніколи більше не вела агресивної війни в порушення міжнародного права, - підкреслила глава МЗС ФРН. - Вводячи санкції, ми сприяємо тому, щоб подальші військові дії силами Росії в інших регіонах у найближчі кілька років були неможливі".

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Як зазначила далі Бербок, через свою агресивну війну та західні санкції Росія зазнає такої шкоди, що не зможе стати на ноги "протягом багатьох років". Таким чином президент РФ Володимир Путін зрештою послаблює свою власну країну, зазначила політик.

За її словами, згуртованість Заходу має велике значення, оскільки не можна бути впевненим у тому, що ще зробить Росія. Путін не відкинув можливості нападу як на Молдову, так і на країни Балтії, нагадала політикиня. "Якщо ми будемо з цим миритися, то буде більше", - зазначила Бербок, маючи на увазі російське вторгнення в Україну. За її словами, оскільки не можна бути впевненим у тому, якими будуть наступні кроки Росії, необхідно зараз інвестувати у безпеку держав-партнерів та разом стояти за мир.

Умова для скасування санкцій

Бербок заявила, що санкції проти РФ можна буде зняти лише тоді, коли вона виведе усі свої війська з території України. При цьому вона високо оцінила той факт, що попередні уряди Німеччини не скасували санкції ЄС, запроваджені у 2014 році у зв'язку з анексією Росією українського півострова Крим. Їхнє скасування означало б визнання легітимності дій Росії, зазначила глава МЗС ФРН.

Рішуча відповідь на дії Росії, що суперечать міжнародному праву, також подає "знак іншим агресорам, іншим диктаторам світу про те, що більшість на цій землі разом виступає за свободу і мир", зазначила міністерка закордонних справ ФРН.