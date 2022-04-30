Росія "вже готує ґрунт для захоплення Молдови" - ЗМІ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 1 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 1 травня (час київський).

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Росія намагатиметься відкрити новий фронт проти України з боку Молдови, повідомляє британське видання The Times з посиланням на неназвані джерела серед українських військових. Один з анонімних співрозмовників британських журналістів вказав на "низку ознак", що вказують на те, що в найближчому майбутньому буде здійснено напад на Республіку Молдову, армії якої налічує лише 3250 військових.

"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення про напад на Молдову. Доля Молдови дуже важлива. Адже якщо росіяни стануть брати її під контроль, ми, у воєнному плані, станемо легшою мішенню, і загроза для України стане суттєвішою", - сказало джерело.

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Конгресмен від республіканців Адам Кінзінгер від штату Іллінойс вніс на розгляд проєкт резолюції, що дозволяє відправлення військових США для захисту України у разі застосування зброї масового ураження. Про це Кінзінгер оголосив у неділю в ефірі CBS "Face the nation". "Я не вважаю, що зараз нам потрібно відправляти війська в Україну. Я лише вніс на розгляд документ, який дозволяє застосування збройних сил. Це дасть президентові цю опцію у разі, якщо в Україні застосують ядерну, хімічну чи біологічну зброю", - пояснив конгресмен. Він вважає, що резолюція може стати фактором стримування для Росії. "Документ не змушує президента робити це, а просто підтверджує, що має цю опцію. Це дасть президентові більше гнучкості", - додав Кінзінгер.

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Четверо осіб загинули у неділю внаслідок російських обстрілів у Донецькій області, 11 було поранено. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "1 травня від російських обстрілів у Донецькій області загинули 4 мирні жителі - всі в Лимані. Поранення отримали ще 11 осіб: 7 у Лимані, 3 у Володимирівці та 1 у Яровій. Крім того, в Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих у Луганській області. Ще одній людині з Луганщини там було надано медичну допомогу", - написав Кириленко у соцмережах. Також стало відомо про загибель трьох людей і поранення вісьмох у неділю на Харківщині.

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Надійніші прикордонні загородження планують встановити на критичних ділянках східного кордону Фінляндії з РФ. Про це повідомляє фінський телеканал MTV3. Зараз кордон між Фінляндією та Росією розділяє паркан із колючого дроту. Загальна довжина кордону між двома країнами становить 1343 кілометри. Як повідомлялося, уряди Швеції та Фінляндії розглядають можливість набуття членства у НАТО. Росія погрожує цим країнам заходами у разі приєднання до альянсу.

++21.18++

Державне бюро розслідувань України (ДБР) розглядає понад 320 справ про державну зраду. Про це в інтерв'ю інформагенції "Українські новини" повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Серед фігурантів справ народні депутати, зазначив він, утім прізвищ не навів. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР розслідує справу про можливу державну зраду колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

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Україна очікує від Німеччини "лідерської ролі, особливо у східній політиці", адже досі у Берліні, порівняно з іншими країнами ЄС, проявляли недостатньо рішучості у відповідь на війну РФ в Україні. Таку думку в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він, зокрема, говорив про поставки зброї Україні, санкції проти РФ та надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Коментуючи атомні погрози з боку Москви, Кулеба сказав, що Кремлю вигідніше погрожувати застосуванням ядерної зброї, ніж наважитись на такий крок.

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++20.20++

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер закликає до посилення курсу проти російських олігархів. Шумер висловився за арешт майна російських олігархів, які пробують обійти санкції проти РФ, та передачу коштів на потреби України.

++19.56++

Німеччина може позбутися залежності від російської нафти вже до кінця літа. Таку оцінку висловив міністр економіки та клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck). За його словами, Німеччина вже зменшила частку російських енергоносіїв у загальному імпорті: на 12 відсотків нафти, на 8 відсотків вугілля і на 35 відсотків газу.

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++19.36++

На "Азовсталі" у Маріуполі залишається кілька сотень цивільних, серед яких два десятки дітей. Про це в ефірі українського телебачення повідомив командувач 12 бригади Нацгвардії, полковник Денис Шлега. Близько 500 військових, що тримають оборону заводу, поранені, додав він. Шлега звернувся з проханням знайти можливість для евакуації з території заводу поранених та загиблих бійців.

++18.22++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепом Боррелем. Основними темами були наступний раунд санкцій проти Росії та евакуація з Маріуполя. "Поговорив із Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо РФ, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата в члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації з обложеного Маріуполя", - написав Кулеба у соцмережах.

++18.04++

Обрушення залізничного мосту у Курській області Росії сталося внаслідок диверсії. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт. "Це була диверсія. Тому порушено кримінальну справу і слідчі органи та фахівці силових відомств розбиратимуться", - заявив він у соцмережах. Раніше у неділю також стало відомо про займання на одному з об'єктів Міноборони РФ у Белгородській області.

++17.52++

Президент України Володимир Зеленський у неділю підтвердив початок евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі. Перша група приблизно зі 100 осіб вже прямує на підконтрольну Україні територію, додав він. "Розпочалася евакуація цивільних із "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони, разом із представниками ООН, працюють над евакуацією решти громадян із території заводу", - написав Зеленський у соцмережах.

++17.17++

Кілька осіб загинули у суботу внаслідок удару українських сил по району, де розквартирувався один зі штабів російської окупаційної армії. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на українських посадовців. За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, серед загиблих є старші офіцери. Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов і надалі керує наступом у цій місцевості, додав він. Російська сторона наразі не коментувала цю інформацію.

++17.03++

Президент Болгарії Румен Радев застеріг, що російська війна може поширитися за межі України. "Ризик того, війна переросте у загальноєвропейську, та навіть світову, реальний", - сказав він, промовляючи з нагоди 1 травня. Радев, якого вважають проросійським політиком, наголосив що вважає "патріотичним обов'язком" не допустити втягнення Болгарії у війну в Україні. Він виступає проти надання Києву зброї. Натомість прем'єр країни Кіріл Петков підтримує постачання зброї Україні. У парламентській коаліції країни точаться суперечки з цього приводу, а соціалісти погрожують виходом з коаліції, якщо рішення про відправлення озброєння Україні буде ухвалено. Парламент Болгарії розглядатиме це питання у середу, 4 травня.

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++16.57++

В ООН підтвердили проведення евакуації цивільних з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомив речник Офісу ООН з координації гуманітарних питань Савіано Абреу. За його словами, ситуація "дуже складна". Евакуація скоординована між Міжнародним комітетом Червоного Хреста, українською та російською стороною, йдеться у повідомленні. Раніше стало відомо про евакуацію понад 50 осіб з "Азовсталі".

++16.37++

У Белгородській області Росії сталася пожежа на об'єкті міністерства оборони. Про це повідомляє губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Інформація про жертв та руйнації уточнюється.





++16.11++

Міністерство закордонних справ Данії у понеділок, 2 травня, викликає посла РФ для надання пояснень щодо порушення російським літаком повітряного простору країни. "Це (порушення повітряного простору - Ред.) абсолютно неприпустимо та викликає особливе занепокоєння за поточної ситуації", - заявив міністр закордонних справ королівства Єппе Кофод. Російський Ан-30 вночі у п'ятницю пролітав над данським островом Борнгольм. У Швеції напередодні також заявляли про те, що російський літак-розвідник Ан-30 у п'ятницю несанкціоновано порушив шведський повітряний простір. Шведські сили вели спостереження та фотофіксацію, додали у Стокгольмі. Як відомо, уряди Швеції та Фінляндії розглядають можливість набуття членства у НАТО. Росія погрожує цим країнам заходами у разі приєднання до альянсу.

++16.04++

У Польщі у неділю стартували військові навчання за участю сил НАТО, повідомляє інформагенція AP. До спільних маневрів долучилися тисячі військових НАТО, йдеться у повідомленні. Це регулярні навчання, головна задача яких полягає у посиленні оборони східного флангу НАТО. Утім через війну Росії проти Україні, польські військові виступили з проханням до населення не оприлюднювати інформацію та не поширювати фото колон техніки, що пересуватимуться польськими містами протягом наступних кількох тижнів. "Безрозсудна поведінка може зашкодити безпеці альянсу. Будемо свідомими загрозам!", - йдеться у заяві. Очікується, що у навчаннях візьме участь близько 18 тисяч військових з понад 20 країн. Навчання пройдуть у Польщі та ще у вісьмох країнах НАТО.

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++15.41++

Ще 14 людей були евакуйовані з "Азовсталі" і прибули з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у Донецькій області. Про це повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на власного фотокореспондента на місці подій. Раніше у неділю, 1 травня, агенція повідомляла про прибуття 40 цивільних осіб, яких було евакуйовано з території заводу "Азовсталь" до центру у селі Безіменне на Донеччині, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

++15.40++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) обіцяє додаткову підтримку Україні. Про це він заявив у неділю, 1 травня, на заході Конфедерації німецьких профспілок у Дюссельдорфі з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих (День праці). "Поважайте суверенітет та незалежність України!", - звернувся він до російського президента Володимира Путіна. Крім того, Шольц сказав, що радикальний пацифізм більше не відповідає вимогам сучасності з огляду на російську війну проти України. Йому довелося перекрикувати деяких демонстрантів, що закликали "досягти миру без зброї". Шольц пообіцяв не допустити того, щоби кордони перекроювалися силовим методом.

++14.45++

Папа Римський Франциск у неділю назвав війну в Україні "жахливим регресом людства", який змушує його "страждати і плакати", та закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей, які перебувають у пастці на маріупольському металургійному заводі "Азовсталь". Традиційне полуденне благословення відбулось перед тисячами людей на площі Святого Петра у Ватикані. У ньому Папа закликав весь травень молитись за мир в Україні. Особливо відзначивши Маріуполь, місто Марії, що було "варварськи розбомблене і зруйноване". У вірян римо-католицької церкви місяць травень присвячений Діві Марії.

++14.20++

Агенція Reuters з посиланням на власного кореспондента повідомляє про прибуття близько 40 цивільних осіб у неділю з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією. Усі вони покинули територію, прилеглу до заводу "Азовставь". Цивільних було доставлено на автобусах з українськими номерними знаками у супроводі конвою російських військових та автомобілів з символікою ООН, додає Reuters.