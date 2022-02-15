Глава МЗС Австрії розкритикував вивід співробітників посольств із України

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
За словами Александера Шалленберґа, співробітники посольства Австрії у Києві залишатимуться на своїх позиціях "доти, доки це видається виправданим".
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств із України на тлі заяв про можливість вторгнення РФ. Про це політик заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, опублікуваному у вівторок, 15 лютого.
"Гадаю, що це сумнівний сигнал щодо жителів України - достроково евакуювати свої посольства", - вважає Шалленберґ. Глава австрійського МЗС зазначив, "що співробітники посольства Австрії саме у цей нестабільний період" мають лишатися на своїх позиціях "доти, доки це видається виправданим".
Міністр закордонних справ Австрії підтримав Німеччину у її відмові від постачання зброї до України. Що стосується Австрії, то її позиція така, що "про постачання зброї не може бути й мови", наголосив Шалленберґ.
Він також різко розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з кризою навколо України. "Я не вірю у великі пожежі. Однак вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, адже може підштовхнути до них", - зазначив австрійський політик.
Читайте також:Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони
Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією.
Байден наголосив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".
Невдовзі після заяви Байдена почали з'являтися повідомлення урядів інших держав із закликом до своїх громадян залишити Україну. Серед них Великобританія, Фінляндія, Кувейт, Японія, Нідерланди та інші. У суботу працівники посольства США залишили Київ.
12 лютого про закриття генконсульства у Дніпрі і перенесення його роботи до Львова оголосила Німеччина.