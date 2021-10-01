 Глава МВС України анонсував ″велике будівництво кордонів″ із Росією та Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2021

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Глава МВС України анонсував "велике будівництво кордонів" із Росією та Білоруссю

Тисячі кілометрів державних кордонів України необхідно облаштувати. Україна планує зробити це за два роки, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Кордон, контроль на кордоні, кордон між Польщею та Україною

Україна має облаштувати державні кордони з Росією та Білоруссю за два роки. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час робочої поїздки до Луганської області у п'ятницю, 1 жовтня.

Глава МВС оглянув нещодавно зведену ділянку українсько-російського кордону в зоні відповідальності Луганського прикордонного загону, ознайомився з інженерними пристроями і системою охорони. Він заявив, що ця система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції та контрабанді.

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"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всіх зусиль і фінансів, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", - цитує Монастирського пресслужба МВС України.

Міністр уточнив, що повністю облаштована ділянка в понад 100 кілометрів державного кордону, але є ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону.

Для повного облаштування державних кордонів України, за словами глави МВС, необхідно 17 мільярдів гривень. МВС звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри до бюджету 2022 року.

Довжина кордону України з РФ на суші становить 1974 кілометри. Із них Україна тимчасово не контролює 409 кілометрів кордону в Донецькій та Луганській областях.

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