Глава МВС України анонсував "велике будівництво кордонів" із Росією та Білоруссю

Україна має облаштувати державні кордони з Росією та Білоруссю за два роки. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час робочої поїздки до Луганської області у п'ятницю, 1 жовтня.

Глава МВС оглянув нещодавно зведену ділянку українсько-російського кордону в зоні відповідальності Луганського прикордонного загону, ознайомився з інженерними пристроями і системою охорони. Він заявив, що ця система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції та контрабанді.

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"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всіх зусиль і фінансів, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", - цитує Монастирського пресслужба МВС України.

Міністр уточнив, що повністю облаштована ділянка в понад 100 кілометрів державного кордону, але є ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону.

Для повного облаштування державних кордонів України, за словами глави МВС, необхідно 17 мільярдів гривень. МВС звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри до бюджету 2022 року.

Довжина кордону України з РФ на суші становить 1974 кілометри. Із них Україна тимчасово не контролює 409 кілометрів кордону в Донецькій та Луганській областях.

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