 Уряд Росії планує повернути з-за кордону пів мільйона росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

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Уряд Росії планує повернути з-за кордону пів мільйона росіян

Співробітники російських МВС та МЗС виїжджатимуть за кордон і особисто переконуватимуть росіян-емігрантів повернутися до РФ.

Аеропорт Шереметьєво у Москві

Уряд Росії планує повернути з-за кордону пів мільйона росіян

Уряд Росії планує до 2030 року повернути до Росії не менше 500 тисяч росіян-емігрантів. Це випливає з постанови про внесення поправок до державної програми "Забезпечення громадського порядку та протидія злочинності", витяги з якої опублікувало у четвер, 16 вересня, видання Finanz.ru. Переселення, згідно з документом, необхідно організувати "шляхом надання переселенцям державних гарантій за рахунок коштів федерального бюджету".

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Організацією повернення емігрантів в Росію займуться тимчасові виїзні групи міністерства закордонних справ та міністерства внутрішніх справ РФ. Їхні співробітники виїжджатимуть за кордон і особисто переконуватимуть росіян повернутися в РФ. Для цього планується інформувати росіян-емігрантів про Державну програму зі сприяння добровільному переселенню в Росію співвітчизників, які проживають за кордоном.

За даними ООН, з 1990 до 2019 року з Росії на постійне місце проживання за кордон виїхали майже 2,5 мільйона людей. Найпопулярніші країни для еміграції росіян - Німеччина, США, Ізраїль, Іспанія, Японія, Франція, Болгарія, Австрія, Польща і Фінляндія. Своєю чергою, Світовий банк у 2017 році оцінив число громадян Росії, які проживають поза межами країни, в 10,6 мільйона людей. За кількістю емігрантів РФ знаходиться на третьому місці в світовому рейтингу за 2017 рік.

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Україна планує заохотити повернення трудових мігрантів

Нагадаємо, у січні цього року уряд України схвалив проєкт закону щодо впровадження системи стимулюючих заходів для громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, спрямованих на підтримку їхньої підприємницької діяльності.

Київ планує надавати громадянам, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, 150 тисяч гривень на відкриття власної справи. У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться про те, що програма підтримки трудових мігрантів потребуватиме з держбюджету 108 мільйонів гривень. Відповідно, скористатись нею зможуть приблизно лише 720 осіб.

Згідно з даними Світового банку, у 2019 році Україна була найбільшим реципієнтом міжнародних переказів в регіоні Європи та Центральної Азії. За підрахунками експертів СБ, за підсумками року українські заробітчани перерахували до України близько 16 мільярдів доларів. У 2018 році близько п'яти мільйонів українських заробітчан переказали в Україну 14 мільярдів доларів. 

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