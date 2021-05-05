Глава МОЗ ФРН заявив про зупинення третьої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив про зупинення третьої хвилі епідемії коронавірусу в країні. "Третя хвиля, схоже, зупинена. Такий тренд зараз встановився", - сказав Шпан у п'ятницю, 7 травня, під час пресконференції у Берліні, цитує агентство новин Reuters.

Урядовець наголосив, що нині спостерігається стале зниження кількості виявлених заражень коронавірусом.

Утім, за словами Шпана, а також керівника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера (Lothar Wieler), занадто значні послаблення обмежень у цей час можуть бути небезпечними. На думку Вілера, для істотних послаблень потрібно, щоб "значно більше 80 відсотків" населення мали імунітет проти коронавірусу. В такому разі хоч зараження й будуть, але до нових хвиль епідемії справа вже не дійде, пояснив він.

У Німеччині, згідно з даними уряду, станом на 6 травня 8,8 відсотка населення пройшли повну вакцинацію, а 31,5 відсотка були вакциновані хоча б один раз. 7 травня в ФРН було зафіксовано майже 18,5 тисячі нових випадків заражень, що на 5,8 тисячі менше, ніж минулого тижня.

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Як повідомлялося, вже невдовзі в Німеччині набудуть чинності істотні послаблення обмежень для вакцинованих та тих, хто одужав від коронавірусу.