 Глава МОЗ ФРН заявив про зупинення третьої хвилі коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

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Новини

Глава МОЗ ФРН заявив про зупинення третьої хвилі коронавірусу

Нинішній розвиток щодо кількості виявлених інфекцій дає підстави стверджувати про перелом третьої хвилі коронавірусу, вважає міністр охорони здоров'я ФРН.

Очільник МОЗ Німеччини Єнс Шпан

Попри покращення ситуації істотні послаблення обмежень поки не на часі, вважає Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив про зупинення третьої хвилі епідемії коронавірусу в країні. "Третя хвиля, схоже, зупинена. Такий тренд зараз встановився", - сказав Шпан у п'ятницю, 7 травня, під час пресконференції у Берліні, цитує агентство новин Reuters.

Урядовець наголосив, що нині спостерігається стале зниження кількості виявлених заражень коронавірусом.

Утім, за словами Шпана, а також керівника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера (Lothar Wieler), занадто значні послаблення обмежень у цей час можуть бути небезпечними. На думку Вілера, для істотних послаблень потрібно, щоб "значно більше 80 відсотків" населення мали імунітет проти коронавірусу. В такому разі хоч зараження й будуть, але до нових хвиль епідемії справа вже не дійде, пояснив він.

У Німеччині, згідно з даними уряду, станом на 6 травня 8,8 відсотка населення пройшли повну вакцинацію, а 31,5 відсотка були вакциновані хоча б один раз. 7 травня в ФРН було зафіксовано майже 18,5 тисячі нових випадків заражень, що на 5,8 тисячі менше, ніж минулого тижня.

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Як повідомлялося, вже невдовзі в Німеччині набудуть чинності істотні послаблення обмежень для вакцинованих та тих, хто одужав від коронавірусу.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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