Ґете-Інститут призупинив роботу в Білорусі

Ґете-Інститут в п'ятницю, 30 липня, призупинив свою роботу в Білорусі. Так він відреагував на відповідну вимогу білоруського міністерства закордонних справ, яке надійшло в посольство ФРН в Мінську 30 червня.

Ґете-Інститут вперше зіткнувся з такою проблемою, підкреслив його генеральний секретар Йоганнес Еберт (Johannes Ebert). "Ми дуже шкодуємо про цю вимогу білоруського керівництва і сподіваємося, що незабаром зможемо продовжити нашу роботу в Білорусі", - заявив він. Ґете-Інститут висловив солідарність з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), від якої офіційний Мінськ також вимагав припинити роботу.

Ґете-Інститут, що займається популяризацією німецької мови в світі, працює в Білорусі з 1993 року, а DAAD - з 2003 року.

МЗС ФРН: позиція Мінська посилить міжнародну ізоляцію Білорусі

У МЗС Німеччини раніше заявили, що вимога білоруської сторони "сприятиме подальшій ізоляції Білорусі на міжнародному рівні". Жертвами цього рішення стануть громадяни Білорусі, які будуть позбавлені подальших можливостей громадської та культурної діяльності, наголосило зовнішньополітичне відомство ФРН.

Відносини Мінська з Євросоюзом і, зокрема з Німеччиною, істотно погіршилися на тлі придушення білоруською владою протестів після торішніх президентських виборів, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. ЄС запровадив щодо Білорусі кілька пакетів санкцій. В кінці червня 2021 року республіка припинила членство в ініціативі ЄС "Східне партнерство".

На початку липня Лукашенко оголосив про завершення в республіці "масштабної антитерористичної операції" і пообіцяв, що за її підсумками пред'явить претензії "до самої канцлерки і декому з керівництва Німеччини". Представники уряду ФРН відмовилися коментувати заяви правителя Білорусі.