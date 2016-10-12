Генпрокурора Гаїті звільнили після висунення ним обвинувачень проти прем'єра

Генеральна прокурора Гаїті Бед-Форда Клода звільнили після того, як очолюване ним відомство вимагало висунути обвинувачення проти тимчасового прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі у справі про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза. Про це стало відомо вранці в середу, 15 вересня.

Напередодні прокуратура направила два листа, в одному з яких вимагала від судді висунути обвинувачення проти Анрі, а в другому, спрямованому в міграційне відомство, пропонувалася заборона для Анрі залишати країну та йшлося про наявність обвинувачень проти нього без уточнення деталей. Справжність другого листа, який поширили через соцмережі, не підтверджена.

Через кілька годин після цього офіс прем'єра заявив, що генпрокурора усунено з посади у зв'язку з допущеними ним "серйозними адміністративними помилками".

Вбивство президента Гаїті

Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили 7 липня під час нападу на його резиденцію групи найманців зі щонайменше 28 осіб. Уже наступного дня поліція затримала 15 громадян Колумбії і двох громадян США. Під час поліцейської операції троє колумбійців були вбиті, ще вісьмом вдалося сховатися.

Однак повністю розкрити цей злочин так і не вдалося. Кілька днів тому повідомлялося, що слідство попросило прем'єр-міністра Анрі дати пояснення з приводу деяких телефонних розмов, які він вів з одним з імовірних організаторів нападу на президента. Анрі заявив, що це спроба збити слідство з пантелику.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Латинській Америці. Після вбивства Моїза по всій країні прокотилася хвиля заворушень. На 26 вересеня у Гаїті заплановані президентські й парламентські вибори.

