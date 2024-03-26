Харківську і Миколаївську області атакували російські дрони

Російські війська в ніч на вівторок, 26 березня, атакували територію України 12-ма ударними дронами типу "Shahed", а також двома зенітними ракетами С-300. Українська протиповітряна оборона збила всі БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Там уточнили, що дрони збивали над Миколаївською і Харківською областю. Ракети росіяни випустили в напрямку Донеччини.

Як зауважили у Силах оборони півдня України, над Миколаївщиною збили три дрони, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано.

Своєю чергою голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вночі повідомляв, що у Харкові "зафіксоване одне влучання в землю". Мер міста Ігор Терехов уточнив, що дрон впав біля нежилої будівлі. Люди не постраждалих, але вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху.

Згодом Синєгубов додав, що над областю збили не менше восьми безпілотників.

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