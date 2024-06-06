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ГУР знищило в Криму російське судно "Сатурн"

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

Ще одна російська "морська нерухомість" - на дні українського Чорного моря, прокоментував спецоперацію Андрій Юсов.

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Ураження російського військового корабля в Криму поблизу Феодосії в грудні 2023 року
Ураження російського корабля поблизу Феодосії в грудні 2023Фото: 2023 Maxar Technologies/AP/picture alliance

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України знищили російський рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" в окупованому Криму.

Як повідомляє ГУР у четвер, 6 червня, успішного удару завдав спецпідрозділ 9-го департаменту розвідки в акваторії озера Панське.

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Влучний морський удар

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії. "Сатурн" більше не попливе", - зазначили в ГУР.

На підтвердження знищення судна розвідка опублікувала відео, на якому видно, як морський дрон проходить загородження та завдає удару по буксиру. 

"Морський удар, все влучно. Ще мінус один ворожий корабель. Це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі", - прокоментував представник ГУР Андрій Юсов спецоперацію в ефірі національного телемарафону.

Він також розповів, що українці задонатили 25 мільйонів гривень на розвідувально-ударні дрони "Сич" для воєнної розвідки, та подякував усім, хто долучився.

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