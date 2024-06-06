ГУР знищило в Криму російське судно "Сатурн"

Ще одна російська "морська нерухомість" - на дні українського Чорного моря, прокоментував спецоперацію Андрій Юсов.

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України знищили російський рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" в окупованому Криму.

Як повідомляє ГУР у четвер, 6 червня, успішного удару завдав спецпідрозділ 9-го департаменту розвідки в акваторії озера Панське.

Читайте також: ГУР уточнило наслідки спецоперації в Криму: уразили чотири російські "Тунці"

Влучний морський удар

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії. "Сатурн" більше не попливе", - зазначили в ГУР.

На підтвердження знищення судна розвідка опублікувала відео, на якому видно, як морський дрон проходить загородження та завдає удару по буксиру.

"Морський удар, все влучно. Ще мінус один ворожий корабель. Це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі", - прокоментував представник ГУР Андрій Юсов спецоперацію в ефірі національного телемарафону.

Він також розповів, що українці задонатили 25 мільйонів гривень на розвідувально-ударні дрони "Сич" для воєнної розвідки, та подякував усім, хто долучився.

Читайте також: Аналітики підтвердили: в Криму потопили останній носій "Калібрів"