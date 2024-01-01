ГУР: у Бєлгороді ліквідували офіцера Слідчого комітету РФ

Ліквідований у Бєлгороді 30 грудня старший лейтенант до листопада воював проти України як командир взводу протитанкових ракет, кажуть у розвідці.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило в понеділок, 1 січня, що під час атаки на російський Бєлгород був ліквідований офіцер Слідчого комітету РФ.

"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил. Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михаіла Конопіцина", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, до листопада 2023 року той воював проти України як командир взводу протитанкових ракет, після чого його відрядили до Бєлгорода працювати в складі військового відділу Слідчого комітету РФ.

"У російській окупаційній армії через втрати на війні проти України констатували гострий дефіцит молодших офіцерів та наказали прискорити вишкіл лейтенантів", - пише ГУР.

Атака на Бєлгород

За даними російської влади, внаслідок обстрілу Бєлгорода 30 грудня загинули понад 20 осіб, а більше сотні зазнали поранень.

РФ звинуватила Великобританію, яка, за словами російських посадовців, "у координації з США підбурює" Україну до "терористичних дій проти цивільних", а також Чехію - в постачанні нібито для цього зброї. Міністерство оборони РФ стверджує, що Україна завдала по Бєлгороду удару ракетами "Вільха" начебто з касетною бойовою частиною, а також реактивними снарядами Vampire чеського виробництва.

Українські посадовці офіційно не коментували цю інформацію. ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах писали, що метою атаки, в якій були задіяні "десятки безпілотників різного типу", були об'єкти військової інфраструктури в різних містах, а відповідальна за жертви - невдала робота російської протиповітряної оборони.

За день до цього Росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Україні, внаслідок якого станом на 1 січня відомо вже про понад 50 загиблих і 160 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Читайте також: У новорічну ніч Росія атакувала рекордною кількістю дронів