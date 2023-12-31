Атака на Бєлгород: Москва звинуватила Київ у тероризмі

На засіданні Радбезу ООН посол РФ Василь Небензя закинув Києву здійснення "терористичної атаки" на цивільних. Водночас США, Великобританія і Франція нагадали РФ про те, хто розпочав війну проти України.

На засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Росією в ніч на неділю, 31 грудня, у зв'язку з обстрілами Бєлгорода, Москва звинуватила Україну в здійсненні нібито "терористичної атаки" на цивільних та застосуванні широко заборонених касетних боєприпасів, пише AFP.

Посол РФ в ООН Василь Небензя закинув Києву нібито умисне використання касетних боєприпасів, щоб "збільшити кількість жертв". Натомість радник постійного представництва України при ООН Сергій Дворник заявив, що "доки ця війна, розв'язана кремлівським диктатором, триває, кількість смертей і страждань буде продовжувати зростати".

"Поки Україна все ще оговтується від вчорашніх(йдеться про 29 грудня. – Ред.) жахливих ударів, тривають нові акти російського терору. Лише кілька годин тому... Росія знову тероризувала Харків, поціливши ракетами С-300 у житловий район", - наголосив на засіданні Дворник.

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США: Ця війна - вибір Путіна

Радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі також поклав провину на президента Росії Володимира Путіна, зауваживши, що ця війна - його вибір.

"Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, - сказав Келлі. - Ми закликаємо до захисту всіх цивільних осіб по обидва боки кожного конфлікту".

Лондон: Поки в Україні сотні тисяч солдат РФ, у Росії - жодного з України

За словами британського посланника Томаса Фіппса, Лондон "глибоко" шкодує про будь-які втрати серед цивільного населення, але також засуджує Москву за початок повномасштабної війни проти Україн 24 лютого 2022 року.

"В Україні сотні тисяч російських солдатів. В Росії немає жодного українського солдата, - зауважив Фіппс.- Якщо Росія хоче звинуватити когось у смерті росіян у цій війні, вона повинна почати з президента Путіна".

Посол Франції Ніколя де Рів'єр, воєю чергою, заявив, що Україна просто захищається відповідно до норм ООН, тоді як Москва "топчеться" по Статуту Організації. Водночас помічник генерального секретаря ООН Мохаммед Хіарі попередив про існування "дуже реальної небезпеки ескалації і поширення цієї війни". "Оскільки війна триватиме, ми побачимо все більше вбитих українських і російських цивільних", - сказав він

Гладков: Число жертв у Бєлгороді зростає

Зранку 31 грудня губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомив, що кількість жертв ударів по місту 30 грудня зросла до 22. За його твердженнями, 109 людей зазнали поранень. РФ звинувачує в цьому Україну, в російському міноборони назвали атаку "невибірковим комбінованим ударом" із застосуванням двох ракет "Вільха" із касетною бойовою частиною, а також реактивних снарядів Vampire чеського виробництва. Водночас більшу частину українських ракет та снарядів нібито перехопила російська ППО, а на місто впали уламки та касетні заряди.

Офіційний Київ досі не прокоментував удар по Бєлгороду, втім низка ЗМІ із посиланням на джерела в спецслужбах, повідомили, що метою атаки були військові об'єкти в кількох російських містах, а також поклали відповідальність за численні жертви на невдалу роботу російської ППО.