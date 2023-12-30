У РФ заявляють про 14 загиблих у Бєлгороді унаслідок атаки

Після атаки у Бєлгороді загинуло 12 дорослих и двоє дітей, стверджує російське МНС. Українські спецслужби кажуть про удар по військових заводах.

У російському місті Бєлгород в суботу, 30 грудня, загинули 12 дорослих і двоє дітей, ще 108 людей отримали поранення,. Про це повідомляє міністерство з надзвичайних ситуацій Росії, стверджуючи, що всі вони стали жертвами удару українських сил.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков у своєму Telegram повідомив про "пряме попадання снаряда в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу", і що було пошкоджено "близько 20 приватних домоволодінь". За даними російської державної агенції ТАСС, в центрі міста пошкоджено близько 40 цивільних об'єктів.

Наслідки атаки по Бєлгороду, 30 грудня Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Водночас низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в спецслужбах пишуть, що мішенями нічної атаки Сил оборони, в якій були задіяні "десятки безпілотників різного типу", були об'єкти військової інфраструктури. Зокрема йдеться про заводи "Кремній Ел" та "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" у Брянську, а також "інші об'єкти у Бєлгороді, Тулі, Твері та Москві".

Офіційно українська сторона не коментувала ці повідомлення.

Міноборони РФ напередодні стверджувало, що увечері п'ятниці над Бєлгородською областю було збито "13 реактивних снарядів", а над Московською, Орловською, Курською та Брянською областями - 32 дрони.

Цьому передувала масована атака РФ на Україна, внаслідок якої 39 загиблих у різних регіонах.